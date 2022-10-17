Правила депутаты утвердили сегодня, 17 октября. Решение было единогласным. Теперь в области есть правовые основания для открытия специализированных приютов, где будет предусмотрен комплекс мероприятий по содержанию, кормлению, осмотру и при необходимости умерщвлению животных.

Фото Ксении РЕБИК

В управлении ветеринарии отметили, в региональных правилах отлова, временного содержания и умерщвления животных отражены рекомендации зоозащитников, а также областного общественного совета, проект прошел научную антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в марте этого годы вступили в силу нормы Закона «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает гуманный подход в обращении с бродячими животными.

Проект правил был разработан на основе типовых, которые разработали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

- Отлов будет осуществляться государственными и частными приютами, где будут проводить процедуру вакцинации, чипирования, стерилизации за счет бюджетных или иных средств, - пояснил в ходе обсуждения вопроса руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ, - После проведения всех процедур животное будут отпускать в естественную среду обитания.

В управлении отметили, что принятые правила повлияют на регулирование общественных отношений в этой сфере. В настоящее время госорган не может регулировать численность бродячих животных, и в то же время растет количество жалоб от населения.

Бауржан Тибеев / Фото из личного архива

- При ответственной, профессиональной и совместной деятельности всех заинтересованных сторон начнётся системная работа с бродячими животными, - рассказал «НГ» председатель постоянной комиссии, депутат Костанайского областного маслихата Бауржан ТИБЕЕВ. - Ситуация в регионе в лучшую сторону изменится только при исполнении своих прямых обязанностей: во-первых, государственных структур и, во-вторых, непосредственно самих владельцев животных, потому что именно они основные поставщики бродячих собак и кошек на наши улицы, дачи, дороги.

Он отметил, что депутаты не просто уточнили механизм внедрения данных правил, а провели работу на уровне министерств, добились внесения необходимых уточнений и изменений.

- Поэтому мы принимаем данные Правила в числе последних в республике, - продолжил Тибеев. - Предлагаю совместными усилиями держать данный вопрос на контроле.

Тем временем, на прошлой неделе в Житикаре открыли пункт временного содержания бродячих животных. Подобных объектов в районе еще не было. Он расположился в черте города. В районном отделе ЖКХ, АТ и ПТ уточнили для «НГ», что пока этот проект реализован за счет привлеченных средств. Договор с предпринимателем заключили до января следующего года.

Житикаринский предприниматель Талгат Аймухамедов предоставил на арендной основе место, за свой счет установил вольеры и другое оборудование. Все необходимые для животных процедуры - вакцинацию, чипирование, стерилизацию - будет проводить местная Ветеринарная станция.

Кроме обозначенных норм, областные депутаты также единогласно утвердили Правила содержания и выгула домашних животных в Костанайской области.