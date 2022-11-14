Меморандум о сотрудничестве в сфере гуманного отношения к животных ОФ «Сердце чистейшей породы» и акимат Костанайского района подписали 10 ноября. Как сообщила "НГ" основатель фонда Людмила БЕРЕСТОВА, в рамках меморандума служба отлова будет привозить в приют бездомных собак, которые представляют опасность для скота и людей.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайского района

Пока приют может принимать до 20 таких животных в месяц, причем содержать их будут на привлеченные средства. В течение 15 дней им сделают прививки, стерилизуют, чипируют, наденут бирки. Затем, по окончании послеоперационного периода, выпустят в естественную среду обитания под ответственность волонтеров, которые будут их там кормить.

- Акимат каждый квартал встречается с населением и львиная доля вопросов касается бездомных животных. Мы заключили меморандум ради безопасности наших земляков, - пояснила пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Чтобы подать заявку, нужно позвонить по номеру 109 в Единый диспетчерский центр. Заявок от жителей пока что не поступало. Со стороны районного акимата оказана продуктовая помощь для питомцев, построены вольеры, в приют трудоустроены по государственной программе два помощника.

Сейчас в приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» около 100 собак содержатся в 10 вольерах

Бюджетных денег на отлов, стерилизацию и вакцинацию животных в этом году не выделяли. Но на сайте госзакупок уже объявлены тендеры на эти услуги на 2023 год.

- Предполагается, что в конкурсе примут участие все заинтересованные лица: ветклиники будут задействованы в стерилизации, приюты и временные пункты займутся содержанием животных и так далее, - пояснила Людмила Берестова. - В следующем году также планируется открыть государственный приют, но нужно разработать ПСД, выделить специальное место. Планируется, что собак, которых будут привозить в приют, будут обеспечивать будками и мисками. Возможно, что власти передумают и просто будут развивать те приюты, которые уже построены волонтерами. Пока что это все в планах, но уже в ближайшее время нам выделят рабочего, который будет кормить собак.

С начала марта 2022 года, когда был принят Закон «Об ответственном обращении с животными», в редакцию "НГ" неоднократно поступали жалобы на увеличение количества бездомных животных. Сообщали и о случаях нападения на людей. Недавно 11-летнего мальчика в Костанае покусала бездомная собака, когда он возвращался из школы домой.

Бусинку перечинули в приют через высокий забор

- Изначально предполагалось, что сотрудники службы отлова и волонтеры должны не умерщвлять животных, а отлавливать и отвозить в приюты, Но на деле это не осуществляется, так как в области нет таких приютов, - отмечает Людмила Берестова. - Да, что-то сдвинулось с места, но в целом никакой инфраструктуры, никакой подготовки к реализации закона не было! Вот опять - с 1 января это все вступит в силу, но у меня ограниченное количество мест для животных, я смогу принять 50 собак, не больше. Для содержания собак после стерилизации нужны теплые помещения, а у меня сейчас нет даже освещения! По этой причине я пока не могу разместить здесь рабочего, потому что без электричества не могу его даже элементарно напоить чаем!

Берестова напомнила о конфликте с председателем дачного общества - это причина, из-за которой в приюте нет электроснабжения.

- Я искала альтернативные варианты, обходила электроснабжающие организации, спрашивала специалистов, - говорит Людмила. - Пока что стоит генератор, но он не может работать больше 12 часов, его нельзя оставлять на ночь, да и потребляет он в день 20 литров бензина. В целом условия для содержания собак, конечно, есть, но у меня 6 щенков питбулей, их нужно куда-то пристроить, зимой им будет холодно.

Сейчас в приюте около сотни собак в десяти вольерах. Одник подкинули, когда они были щенками, другие замерзали в степи. Места в приюте хватит на содержание 200 собак, для них будут строить вольеры. Деньги поступают от неравнодушных горожан, часть стройматериалов предоставило ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Помесь алабая Алю Людмила нашла халитой кровью и очень худой

- Эту собаку, помесь алабая, мы нашли с ног до головы залитую кровью, очень-очень худую, - показывает Людмила. - Отвезла ее в ветклинику, думала, что переехал комбайн. В итоге оказалось, что она на помойке съела что-то из острой банки и порезалась. Я ее назвала Алая, теперь она Аля и весит уже в два раза больше. Этого алабая зовут Балун. Мы нашли его на Сарыкольской трассе. Его выкинули хозяева - наверное, из-за дефекта передних лапок, они вывернуты, но это ему никак не мешает жить.

У алабая Балуна вывернуты передние лапы. Видимо, из-за этого дефекта хозяева выкинули его на улицу

Собаку по кличке Бусинка перекинули в приют через забор высотой 2,5 м. Оказалось, что собака беременная, после падения внутри нее нашли 8 мертвых щенков.

Официально волонтерской деятельностью Людмила занимается с 2019 года. Общественный фонд она основала в апреле 2021 года, в декабре 2022-го открыла приют.

Эти щенки остались без матери

- Катастрофически сложно содержать такое количество собак, среди них очень много больных, а проводить ветмероприятия одному человеку сложно, - говорит Берестова. - Это собака, ее не уговоришь, не скажешь: «Постой, пожалуйста, я тебе сделаю укольчик» или «Сейчас поедем на стерилизацию». Ее нужно с большим трудом вытащить, на руках нести, все время рядом с ней находиться. Обработки, уколы, какие-то послеоперационные мероприятия я делаю, в основном, одна. Это очень проблематично - собачка может цапнуть, если ей будет больно. Сложно даже просто пофотографировать их на пристройство. Насчет еды, опять же, нужно найти поставщика мяса, договориться с ним, сориентироваться по времени, разгрузить... Я сама разгружаю около тонны мешков с мясом в день, даже мужчины не соглашаются на такую работу! Ежедневно поступает от 100 до 500 звонков: «Заберите собаку, помогите, пристройте, животное сбили, как подать заявление?»

Собака Поночка принимала участие в съемках казахстанского «Ералаша»

Чтобы забрать собаку из приюта домой, потенциальному хозяину нужно позвонить по телефону 8-777-441-04-71, потом приехать в приют с удостоверением личности, пройти собеседование и подписать договор, где указано, что он ознакомлен с правилами содержания животных, прописанными в законе «Об ответственном обращении с животным». И уже из дома нужно прислать фото- и видеоотчет о том, в каких условиях содержится животное. Если вы хотите оказать фонду материальную помощь, деньги можно отправить на карты Kaspi и Сбербанка, привязанные к этому же номеру.

У самой Людмилы дома живут две собаки.

- Одну подобрала на улице в 2019 году, у нее были переломаны лапа и позвоночника, - вспоминает Берестова. - Сейчас она еще проходит лечение, пару раз возила в клиники в Россию. Вторую собаку я обнаружила, гуляя с первой - в 6 утра в 30 градусный мороз. Это был маленький щенок. А еще у меня есть большой рыжий кот, которого я также подобрала на улице. Вообще животные мотивируют на все! Я бы не смогла потратить столько сил, труда, здоровья и жизни на что-то другое. Любовь к ним у меня лет с пяти, я искала по всему району кошек и собак, приносила их домой, кормила и лечила.

Фото Андрея СКИБЫ