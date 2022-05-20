Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Строить приют ей помогали и предприниматели, и простые горожане.

Животным оказываются все необходимые процедуры, есть обязательный график вакцинации. Питомцы находят здесь новых хозяев. Да и в акимате обещали поддержку - дело-то благое. Казалось бы, ждет приют светлое будущее... Но уже почти 2 месяца приют работает без света. Председатель СО "Железобетонщик" Кумар САЛКЕНОВ отказывается подключать учаток Берестовой к электролинии.

Причина, утверждает Салкенов, в нецелевом использовании участка и жалобах дачников.

- Когда человек приобретает землю, он, чтобы получать услуги, должен вступить в кооператив, - поясняет председатель садового общества. - К тому же у Берестовой была задолженностью за электричество за два месяца в размере 26 000 тенге, отключили за неуплату. Меня дачники одолели - говорят, вроде не слышно собак, но когда начинается кормление, там "оркестр играет". А когда наступит тепло, 70 собак... будет стоять запах от них. Целевое назначение - садоводство - нарушено! Я не противник животных, пусть хоть тысяча их там будет, но пусть будет это в рамках закона! Одна из дачниц мне говорит “Кумар, ко мне приезжают внуки , я за них беспокоюсь, законом разрешен этот приют в садовом обществе?" Я не жалуюсь, чтобы убрали их, я хочу знать, законно ли это? Обращался к районному акиму, меня перенаправили в департамент по управлению земельными ресурсами. Вызывали на комиссию, там пояснили, что сейчас в министерстве разрабатываются правила размещения приютов для животных. Когда будут утверждены правила, тогда приют будет иметь право на существование.

Салкенов отмечает – чтобы решить вопрос о подключении электричества, Берестова должна написать заявление о вступлении в кооператив. Затем проведут собрание, в котором примут участие 7 членов правления, они и будут решать.

- Мы звонили Берестовой неоднократно, чтобы заплатила долг за электричество, - утверждает Салкенов. - Когда я все же дозвонился, она приехала, оплатила. За 2 месяца 26 000 тенге накрутить оплату - значит, у неё большое потребление, а это потери на линии идут,э то нагрузка большая. Раньше мы вообще с 1 октября, когда заканчивался дачный сезон, свет отключали. Сейчас зимой не отключаем ,стало больше людей жить на даче, я же тоже человек, вхожу в положение. Если я ей подключу свет, вот это уже будет самоуправство. Согласно уставу кооператива, землепользователи обязаны рационально использовать свои участки, не совершать действий, нарушающих интересы соседних землепользователей. Ошибка была изначально! Я сказал Берестовой - добром это не кончится, не всех людей устроит такое соседство, нужно было взвешивать все за и против.

У Людмилы Берестовой своя позиция по поводу конфликта. Наша встреча началась... со спасения щенков, которых Берестова обнаружила, гуляя со своей собакой в ближайшей лесополосе.

Щенки жили в трубах среди раскопанной лесной траншеи, недалеко находилась их мать. Собак поймали и привезли в приют, сразу сделали прививки, проглистовали и накормили.

- В конце марта нам отключили свет, - вспоминает Людмила. - Я начала звонить председателю, на мои звонки он не отвечал. Писала сообщения - также не последовало ответа. Позвонила бухгалтеру, она сказала, что отключили за неуплату. Но мне же никаких показаний счетчика не предоставляли, какую сумму оплачивать, я не знала. Она добавила, что я не являюсь членом кооператива. Я спросила: “Как это сделать? Давайте я вступлю!” Она ответила: “Ну, может быть, в мае, когда мы выйдем, тогда правление соберётся и решит”. Точного ответа не дала, при этом прозрачно намекая, что никто меня в кооператив не примет. Все же написала заявление о вступлении в кооператив. Оплатила сумму, которую озвучила бухгалтер. Стала ждать. Прошло ещё 2 недели. Не хотела переводить это в плоскость войны, борьбы, какого-то конфликта, хотела мирно решить этот вопрос. Написала сообщение: “Если вы не подключите свет, я обращусь в прокуратуру с жалобой на ваши неправомерные действия". И снова тишина. 13 апреля мне пришлось обратится в городскую прокуратуру, 16 апреляпришёл ответ, что обращение передано на рассмотрение заместителю акиму Костаная Сокитбаеву. И больше месяца оно рассматривается.

Приют для животных находится на самой окраине общества, рядом только заброшенные участки и автотрасса.

Недавно сотрудники приюта и волонтеры провели субботник, вокруг территории собрали мусор и вывезли его. Но, несмотря на то, что дачники тут не проходят, кто-то целенаправленно привозит мусор и высыпает у дверей приюта.

- Я даже не знаю, как охарактеризовать человека, который специально делает такие пакости, - говорит, глядя на этот мусор, расстроенная Людмила.

“НГ” попросила юридического консультанта Ксению ГОРЯЧУЮ прокомментировать ситуацию.

- Согласно ст. 109 Земельного кодекса РК, все земли городов, посёлков, сельских населённых пунктов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами детальной планировки и застройки (при наличии этих проектов) и проектами земельно-хозяйственного устройства территории. Целевым назначением участка в данном случае является садоводство. При этом возможно изменение целевого назначения участка в рамках закона, - отмечает Горячая. - А именно - в соответствии со ст. 49-1 Земельного кодекса РК и Правилами оказания госуслуги "Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка". Заявление подаётся в электронном виде и подписывается электронно цифровой подписью. Хочу отметить, что земельные участки и постройки принадлежат Людмиле Берестовой на праве собственности, что подтверждается правоустанавливающими документами. В этой связи отключение электроэнергии со стороны председателя ПК "Железобетонщик" неправомерно. В силу пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса РК право собственности - есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Я понимаю, как приют нуждается в электроэнергии. В ближайшее время планирую его посетить. В данном случае вижу неправомерные действия со стороны председателя, поэтому решила оказать Людмиле свою юридическую поддержку на безвозмездной основе.

20 мая Берестова сообщила, что готовит исковое заявление в Костанайский городской суд, в котором потребует признать действия Салкенова незаконными и обязать его восстановить подачу электроэнергии к участкам, на которых размекщается приют.

Принять участие в жизни приюта и наблюдать за его работой можно на его странице в Instagram vpriute.kz.

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