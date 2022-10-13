2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". В частности, в него внесены нормы отлова бродячих животных - их нельзя умерщвлять, сотрудники ветслужбы должны везти собак и кошек в приюты. После обследования, вакцинации, стерилизации и чипирования возвращают в привычное место обитания. Но в Костанае все пошло не по плану.

По словам Владимира, рыжая сука, которая к нам подбежала, укусила его 27 сентября

Собака бывает кусачей

На территории двора дома № 20 по ул. Киевской, со стороны школы-гимназии № 3 в сентябре ощенилась бездомная собака, которую подкармливают жильцы. Вечером 27 сентября 12-летний Владимир ЗМИЕВСКИЙ шёл из школы домой - он учится во вторую смену.

- Я услышал, как когти стучат по асфальту, - рассказал он "НГ". - Обернулся и увидел, что за мной бежит собака. Она укусила меня за голень. Я начал отбиваться и она убежала. Домой пришёл, хромая, голень жгло, мы поехали с мамой в травмпункт. Врач осмотрела, поставили первую прививку, получать их 5 нужно.

Собака укусила Владимира за голень

По словам мальчика, собаку он не провоцировал, но, возможно, она подумала, что Владимир хочет напасть на ее щенят. Раньше он видел эту собаку - она все время лаяла и бегала вокруг школы. Теперь обходит это место стороной, хотя так путь в школу был короче. Два года назад на этом же месте собака напала на его одноклассника.

- Щенки были достаточно далеко от того места, где я шел, в кустах, - показывает Владимир. - Сейчас ни их, ни собаки тут нет. За последнее время бродячих собак у нас стало больше: если раньше две-три бегало, то сейчас по шесть-семь.

Утром 28 сентября мать Владимира Ольга ЗМИЕВСКАЯ позвонила в службу отлова собак. Ей ответили, что сейчас отлова нет.

- Я не знаю, что делать дальше. Пострадал мой ребенок, пострадают и другие дети, - возмущается Ольга.

Возле дома № 375 по ул. Каирбекова много бродячих животных

По словам Змиевской, в последнее время в районе их дома № 375 по ул. Каирбекова бегали около 12 бродячих собак. На школьном собрании она попросила, чтобы родители и учителя предупредили детей об опасности.

Пока мы с Ольгой и ее детьми осматривали район возле школы № 3, к нам подбежала рыжая сука. По словам Владимира, именно она его и укусила. Подошли местные жители, они говорили, что собака эта очень дружелюбная и бояться ее не нужно.

- У нас в городе не строятся приюты столько - сколько их надо для кошек и собак! Я лично кормлю 20 кошек, хотя у меня пенсия не такая уж большая... - сказала пенсионерка Вера ЗАХАРОВА и расплакалась. - Почему отстреливают собак? Это же жестокость! Какой пример вы показываете детям! У соседей дети живут в Германии и они говорят, что там, если на улице есть кошка или собака, люди звонят в приюты, сразу приезжает служба отлова и забирает животных, стерилизует и лечит, если они больные. Они остаются в приютах, а в магазинах там стоят ящики и люди покупают мешками корм, кладут туда, а сотрудники приютов уже собакам развозят. Почему у нас так нельзя сделать? Для кошек и собак у нас денег нет!

Тем временем собака гоняла кошек, которые прятались от нее на деревьях. С людьми она вела себя вполне дружелюбно, но Владимир не осмелился подойти к ней.

- Полиция делает обходы, почему они не могут в рабочее время пройтись по улицам и посмотреть - не бегают ли стаи собак, и позвонить в службу отлова? - сказала Ольга. - Если мы звоним, нас не слышат. А если это сделает полицейский, то проблему решат. Так будет намного эффективнее, нужно, чтобы люди не боялись ходить по улицам.

Проход, из которого собака выбежала за Владимиром, оградили фанерой

Владимир рассказал, что его и раньше кусали собаки. По словам Ольги, у ее сына, возможно, теперь есть психологическая травма - он боится собак и думает, что каждая может его укусить.

- Вообще мы очень любим животных, вся наша семья, - рассказала Змиевская. - В нашей квартире живут два кролика, два попугая, рыбки и кот. Мой сын, когда видит, что на улице кто-то издевается над животными, всегда бежит и спасает их. Часто бывают очень злые дети, и родители равнодушно смотрят на это. Приюты создают и это хорошо, но мы видим, что для животных мест не хватает. Поэтому наши службы отлова не работают. Заводчики кошек и собак тоже должны нести ответственность за своих питомцев и не оставлять их на улице.

"Будем обсуждать"

- Мы делаем первые шаги для сотрудничества, - рассказал "НГ" 11 октября руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ. - 14 октября на сессии в областном маслихате будут обсуждаться вопросы по субсидированию приютов. Также обсудим вопрос об отлове бродячих жживотных. Пока что все вопросы решает служба отлова. Животных мы доставляем в приюты. Если нужно, к работе подключаются участковые инспекторы полициии. Если даже собака агрессивная, все равно ее доставляем в приют.

13 октября Ольга Змиевская сообщила, что ей звонили из управления ветеринарии, но пока собака на своем обычном месте не появлялась. Сотрудник управления заверил, что при ее появлении можно обратиться в службу отлова.

Что говорят зоозащитники

Председатель ОО "Надежда плюс kst" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ советует в случае агрессии со стороны животных обращаться в полицию.

- Это собака, скорее всего, местная, - предполагает она. - Видимо, ее выбросил кто-то из жителей. Вообще все бездомные появляются из дома. Как только начнет работать новый закон с наказанием владельцев за оставленное на улице животное, только тогда люди начнут более осознанно к этому относиться. Недавно возле школы № 17 бегал алабай. На вызов приехала полиция, в течение 30 минут они связались с нами, собаку поймали и отвезли в приют. В этом случае собака была не агрессивная, был найден ее владелец. Насколько знаю, он писал объянительную, но не знаю, платил штраф или нет.

В июле новый закон обсуждали на общественных слушаниях в Костанае. По словам зоозащитницы, с того времени практически ничего не изменилось.

- Тогда мы предлагали не строить новые приюты, а развивать те, что уже есть и не тратить на это ни время, ни деньги, - пояснила она. - Мы хотим, чтобы нам помогало государство. Власти ответили, что это принято в работу. В Астане есть государственный приют, там работают государственные специалисты и общественников туда не пускают, там 300 мест для животных, но он практически пустой! Мы даже не можем реализовать систему, которая есть в Грузии или Турции. Нам сейчас важно хотя бы реализовать запрет на размножение домашних животных, нужно стерилизовать бродячих животных.

14 октября на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата будут обсуждать два вопроса: об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных и об утверждении Правил отлова, временного содержания и умерщвления животных. "НГ" расскажет о решениях, которые примут на сессии

Фото Андрея СКИБЫ