В 2026 году в Казахстане повысится минимальная пенсия. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2026–2028 годы, который подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Подробности

В 2026 году минимальная пенсия в Казахстане вырастет до 69 049 тенге. Сейчас её размер – 62 771 тенге, то есть увеличение составит 6 278 тенге.

Увеличится и базовая пенсионная выплата. В 2025 году она составляет 32 360 тенге, а в 2026 году поднимется до 35 596 тенге. Рост – 3 236 тенге.

Из чего формируется пенсия

Сейчас пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин (так будет до 2028 года). Пенсия в Казахстане складывается из трёх частей:

Солидарная пенсия – это выплаты от государства тем, кто работал до 1998 года и делал отчисления в старую систему.

– это выплаты от государства тем, кто работал до 1998 года и делал отчисления в старую систему. Базовая пенсия – фиксированная выплата от государства, которую получают все пенсионеры. Её размер зависит от трудового и страхового стажа.

– фиксированная выплата от государства, которую получают все пенсионеры. Её размер зависит от трудового и страхового стажа. Накопительная пенсия – это деньги, которые человек сам копит в ЕНПФ: 10 процентов от зарплаты перечисляются каждый месяц и формируют его личный пенсионный счёт.

В 2026 году после индексации минимальная пенсия будет 104 645 тенге, а максимальная – 238 412 тенге.

О средних показателях

В проекте бюджета также приведены средние показатели. Согласно документу:

• средняя пенсия составит: в 2026 году – 103 687 тенге, в 2027 году – 108 940 тенге, в 2028 году – 113 995 тенге;

• средняя базовая пенсия составит: в 2026 году – 54 082 тенге, в 2027 году – 58 276 тенге, в 2028 году – 61 527 тенге.

Все эти суммы будут расти постепенно каждый год.