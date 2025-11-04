В суде № 2 Костаная первые показания дал подсудимый Галымжан ТИЖБАЕВ. Впервые в суде посмотрели и видео с камеры наблюдения, которое уже публиковали в СМИ.

Тижбаеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вину он признает частично: удары наносил, но не такие, чтобы нанести столь тяжкий вред здоровью.

Согласно обвинительному заключению, санитар Центра временной адаптации и детоксикации Костаная избил 61-летнего паиента Центра Ратмира КАЮМОВА.

В июле 2025-го года Каюмов находился пьяным на одной из автобусных остановок в центре Костаная. Полиция доставила его в Центр временной адаптации. Каким-то образом пациент смог пронести в палату сигареты и закурить. Санитары силой забрали сигарету. При этом нанесли Каюмову несколько ударов. Согласно заключению экспертизы, у потерпевшего зафиксированы переломы ребер с образованием множества разрывов, наличие крови в моче.

В таз бил, в голову не бил

Адвокат Бактыбек НУРПЕЙСОВ, защищающий подсудимого, в ходе допроса несколько раз спрашивал у пострадавшего - прижигал ли санитар сигарету к его голове. А также уточнял - кто, где и как наносил удары.

- Я бы хотел обратить внимание, что первым в палату заходит санитар Линар Фатхулин, - комментировал видео Нурпейсов, запретивший журналистам публиковать свое изображение. - И когда Фатхулин его бьет, Тижбаев стоит в проеме двери. Далее Фатхулин нагибает пациента на кровать, у Каюмова сигарета находится в руках. Тижбаев берет сигарету, тушит своей рукой, а потом нет на записи, чтобы он ее прижимал к голове Каюмова. До пинка нет такого, чтобы он прижигал сигарету.

Галымжан Тижбаев тоже активно комментировал видеозапись и даже показывал на теле пациента, куда именно он его ударил:

Ратмир Каюмов, Галымжан Тижбаев и адвокат Бактыбек Нурпейсов

- Тут видно, что я его по голове не бил, удар пришелся о пол, - говорил он. - Потом рукой я придерживался за кровать, а ногой бил три раза в одно и то же место - в тазобедренный сустав. Я никак не задеваю ни ребра, ни почки.

При этом Нурпейсов признал, что никто его подзащитного в прижигании сигарет не обвинял. И отметил - вопрос этот он поднял, так как в зале были журналисты.

Галымжан Тижбаев пояснил, что палата № 1, в которой и произошло избиение, предназначена для бомжей и бичей. Судя по видеозаписи, в помещении с двумя кроватями одновременно находились 6 человек.

- Палата № 1 именно для таких людей, - сказал подсудимый. - Остальные палаты - для домашних людей, в которой они могут раздеваться до трусов и находятся там со всеми удобствами.

Бактыбек Нурпейсов зачитал рапорт, написанный врачами городской больницы. В нем указано, что, со слов Каюмова, травмы ему нанесли сотрудники полиции. Подробно этот рапорт пока не изучали.

"Согласились решить вопрос за деньги"

В суде Тижбаев неоднократно говорил о давлении в свой адрес. Его адвокат подчеркивал, что прокуратура отказывала в квалификации деяния.

- После 9 сентября ситуация изменилась, - сообщил Тижбаев. - Моя гражданская супруга сказала мне, что ей звонили насчет денег. что суммы меняются, что ей устанавливают сроки. В противном случае меня обещали посадить надолго. Это все адвокат Ораз Агайсин (он защищает избитого пациента в суде - «НГ»). Моя гражданская супруга ездила к Агайсину, чтобы узнать о состоянии потерпевшего. У меня просили 5 млн тенге - мол, если не дам, то дело переквалифицируют на ч. 2 ст. 106 УК. Так как у меня был страх, мы согласились на то, чтобы за деньги решить вопрос, но за 2 млн. Агайсин обещал написать расписку и в суде заявить, что претензий они не имеют. А потом мы прочитали, что нельзя прекратить дело по этой статье. В полиции нам тоже сказали, что деньги потерпевшему не помогут закрыть уголовное дело.

В материалах дела сейчас от лица Каюмова заявлен гражданский иск. Изначально в качестве компенсации причиненного вреда и моральных страданий просили 20 млн тенге, потом сумму снизили до 10 млн.

Адвокат Нурпейсов спрашивал подзащитного - почему он в протоколах очной ставки признавал, что бил в почку и сломал ребро?

- На меня было оказано психологическое давление, - ответил Тижбаев. - Опять же, я тогда был потерян, не мог долго в себя прийти. Я тогда сломался и все подписал. Сам себя оговорил. У меня тогда был государственный адвокат, который поддержки не проявил, только говорил, где подписи ставить. Он мне давал советы, что лучше заплатить, чтобы все было нормально. У меня был также разговор с братом Фатхулина, чтобы я все взял на себя за деньги.

Тижбаев просил суд приобщить к материалам дела скриншоты переписки своей гражданской супруги с адвокатом Оразом Агайсиным.

Следующее заседание назначено на 13 ноября.

Фото автора