Электроэнергию отключат завтра в районе областной больницы Костаная
19 декабря 2025, 15:42 | ЖКХ
На субботу, 20 декабря, ТОО «ЭПК-forfait» запланировала здесь проведение ремонтных рабобт на подстанции. В связи с этим электроэнергию временно отключат в нескольких социальных объектов и одном жилом доме.
ТП-Областная больница (работы на ТП)
20 декабря с 11:00 до 18-00
- Лечебно-диагностический центр «Гиппократ»,
- Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД,
- Костанайский областное патологоанатомическое бюро,
- Костанайский Областной центр психического здоровья,
- магазин, ул. Козыбаева, 153.
Спальный сектор:
- ул. Козыбаева, 153.
