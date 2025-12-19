Новости

Электроэнергию отключат завтра в районе областной больницы Костаная

19 декабря 2025, 15:42 |  ЖКХ

На субботу, 20 декабря, ТОО «ЭПК-forfait» запланировала здесь проведение ремонтных рабобт на подстанции. В связи с этим электроэнергию временно отключат в нескольких социальных объектов и одном жилом доме.

ТП-Областная больница (работы на ТП)

20 декабря с 11:00 до 18-00

  • Лечебно-диагностический центр «Гиппократ», 
  • Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
  • Костанайский областное патологоанатомическое бюро, 
  • Костанайский Областной центр психического здоровья, 
  • магазин, ул. Козыбаева, 153.

Спальный сектор:

  • ул. Козыбаева, 153.

 