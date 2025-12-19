По словам подсудимого, он просил участкового инспектора полиции не лезть в «личные проблемы», на что тот «начал прижимать», ослепил перцовкой и побил его головой о землю.

Согласно обвинению, жители с. Пресногорьковка Узункольского района Анатолий КЛИМЕНТЬЕВ и Александр ДИНИУС избили полицейского Алексея ТРИСТИНСКОГО. Перед этим участковый сделал Климентьеву замечание за то, что тот ударил своего пасынка.

18 декабря в Мендыкаринском районном суде допросили Александра Диниуса.

Подсудимые обвиняются по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой» и ч. 2 ст. 378 «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»

В апреле 2025 года Климентьева уже осудили по ч. 2 ст. 149 УК РК «Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища».

Климентьев признает вину в полном объеме, а Диниус вину полностью отрицает. Первый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с гособвинителем, но ему отказали.

На первом заседании прокурор Ернар МУКАНОВ зачитал обвинительный акт:

- Климентьев, осознавая, что он подрывает авторитет сотрудника полиции и наносит вред его здоровью, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно нанес один удар кулаком по лицу в область переносицы участкового инспектора полиции отдела полиции Узункольского района, старшего лейтенанта полиции Алексея Тристинского. Второй удар нанес в подбородок. В это время Диниус в преступном сговоре с Климентьевым, осознавая, что препятствует выполнению возложенных инспектору должностных обязанностей, подрывая его авторитет и причиняя вред его здоровью, желая наступления общественно опасных последствий, попытался схватить Тристинского, однако последний использовал перцовый баллончик в сторону Диниуса, от чего последний перестал. Климентьев нанес представителю власти еще 4 удара кулаком по голове, ногой в живот и по ноге. На что последний с целью пресечения противоправных действий Климентева смог нанести ему один удар рукой в область лица.

После еще нескольких эпизодов этой драки Тристинский в какой-то момент стал сопровождать Климентьева в служебную машину. Гособвинитель пояснял:

- Сзади подошел Диниус, который в сговоре с Климентьевым нанес с достаточной силой удар по голове Тристинскому в височную область слева неустановленным предметом, от чего инспектор упал на землю. При этом услышал от Климентьева «Все, Саня, угомонись» и удостоверился, что удар нанес именно Диниус. Они стали наносить удары руками и ногами Тристинскому, который в тот момент лежал на земле и не мог оказать сопротивление. Проезжавший мимо кафе местный житель Кузнецов остановился и стал отводить Климентьева в сторону.

Версия Диниуса начинается с того же словесного замечания Тристинского, но далее существенно отличается от обвинительного акта и показаний полицейского:

- Подхожу, говорю: «Уважаемый, не лезьте, сами разберутся, это их личные проблемы!». Он повернулся ко мне и сказал: «Ты вообще кто такой?» Начал меня прижимать, подходить ко мне. Я руку выставил. В этот момент он вытащил перцовый баллончик и попал на меня. Я сел на колени. Я увидел, что Анатолий лежал, Тристинский пытается его рукой поймать. Начал подходить близко. Хотел убрать участкового. Он с разворота меня ударил. Я обратно сел на корты и ударили мне ногой по лицу. Я упал. В этот момент он садится на меня, напрыгнул. Хотел ударить по лицу. Я руками закрывался. Он поймал мою голову и раза 2-3 об землю ударил. Он резко встал, я присел, ушел. Я не спорю, я был там в нетрезвом состоянии. Не в таком, конечно, что я там шатался. Но я был там, разнимал. Я всего лишь разнимал. Несмотря на то, что он нанес мне телесные повреждения, когда я разнимал, я не то, чтобы на него не злился, я не матерился на него. Потому что я осознавал, я понимал, что он в форме, сотрудник полиции - если сейчас какие-то моменты будут...

- То есть Тристинский не находился на земле и, по-вашему, всегда был на ногах? - спросил прокурор.

- Да, - ответил подсудимый.

Ему вменяют в том числе удар Тристинскому кулаком в висок. Судья уточнил отношение Диниуса к этому обвинению. Подсудимый ответил:

- Я вообще ничего не наносил. Я вообще не согласен с тем, в чем меня обвиняют.

После допроса Диниуса подсудимый Климентьев заявил ходатайство о том, что 24 ноября супруга Тристинского оказывала давление на свидетелей в фойе суда и раздавала листовки. Видимо, Климентьев имеет в виду, что листовки содержали показания в пользу обвинения.

Судья ответил, что в фойе Мендыкаринского суда нет видеокамер. Климентьев продолжил обвинять - по его словам, сам Тристинский оказывал давление на свидетелей в "ГАЗели" по пути в суд. Судья спросил Тристинского об этом. Тот пояснил, что все допрошенные свидетели действительно ехали с ним в одной "ГАЗели", но давления на них он не оказывал.

Решение по ходатайству судья огласит 25 декабря .

Фото предоставлены секретарем суда