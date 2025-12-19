В Казахстане обсуждают введение возрастных ограничений на регистрацию детей в социальных сетях после большого количества обращений со стороны родителей, обеспокоенных безопасностью несовершеннолетних в интернет-пространстве. Минкульт рассматривает возможность использования Egov.kz для верификации возраста, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Речь идёт о возможном запрете регистрации пользователей младше 16 лет во всех социальных сетях, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории страны. Инициативу включили в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и массмедиа", который сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

"Большое количество родительской общественности обратилось именно после поправок в Австралии. И именно поэтому мы, собственно говоря, разместили на открытых НПА эту норму для обсуждения. И это самое-самое начало законодательного процесса. То есть сейчас будет обсуждение закончено, потом после этого начнётся работа с государственными органами по согласованию позиций, и только потом эта норма, если она будет принята, если она останется, она будет существовать. Но тем не менее мы уже действительно сейчас начали смотреть, как те или иные страны ограничивают доступ детей", – сказал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах сената.

Ведомство изучает опыт Австралии, где с 10 декабря вступили в силу поправки, обязывающие онлайн-платформы внедрять внутренние механизмы верификации возраста. При регистрации человек проходит биометрию, а в случае необходимости подтверждает возраст документами.

"Это один из возможных механизмов. Другой вариант – подтверждение возраста через государственные базы данных, в том числе через Egov.kz. Сегодня этот сервис есть практически у каждого в телефоне", – сказал вице-министр.

Кочетов отметил, что конкретные механизмы определения возраста пользователей пока не сформированы. Ведомство анализирует разные модели регулирования и оценивает их применимость в Казахстане, а все решения будут обсуждаться публично с участием общества и госорганов.

Изначально готовили поправки к законам об онлайн-платформах и массмедиа 2023-2024 годов для устранения правоприменительных сложностей. Однако после австралийского прецедента и роста обращений от родителей норму о возрастных ограничениях решили вынести на общественное обсуждение.