Депутаты рассмотрели 4 вопроса: о бюджете региона до 2028 года, об утверждении плана развития области до 2030 года, о планах работы маслихата на год грядущий и об утверждении объёмов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов и городов областного значения до 2028 года.

Скриншот официальной трансляции

«Кiм қолдайды?» - все депутаты поднимают руки. «Кiм қарсы? Кім қалыс қалды?» - молчание зала. «Принято единогласно!» Рассмотрение всех вопросов заняло всего 26 минут.

- Основные дискуссии прошли накануне на рабочей сессии постоянных комиссий, - поясняет депутат облмаслихата Аруна ЖАКСАГУЛОВА, - большое внимание уделено, как мне показалось, аграрному сектору, ремонту дорог и спорту.

При разработке этих документов учли основные позиции, определённые в Законе о республиканском бюджете. Как поясняют разработчики, свёрстанный бюджет – реализация поручений главы государства, реализация национальных проектов и обеспечение социальных обязательств.

Итак, бюджет региона в следующем году составит 689,6 млрд тенге, что на 13,7% больше суммы, выделенной для года уходящего. По этому главному документу область будет жить до конца 2026-го. В структуре - субвенции и целевые трансферы из республиканского бюджета, собственные доходы и ценные бумаги.

Наибольшие субвенции из областной казны получат Аркалык (2 млрд 340 млн тенге), Джангельдинский (1,5 млрд), Амангельдинский (1,16 млрд) и Наурзумский (1 млрд) районы.

Из заметных «кусков» бюджетного пирога – социальная сфера. Так, на образование планируется направить 37 млрд тенге. Из них на содержание 15 вновь вводимых объектов (5 детсадов, 9 школ и 1 организация дополнительного образования) - 4,7 млрд, 2,6 млрд бюджетных денег будут потрачены на создание безопасных условий для обучающихся, 6,2 – на обеспечение бесплатным горячим питанием. Материально-техническая база сферы укрепится почти на полмиллиарда.

- В сфере физической культуры и спорта, - отметил глава региона Кумар АКСАКАЛОВ, - запланировано свыше 34 млрд тенге. Если сравнивать с бюджетом 2023 года, то это в 2,5 раза больше. Будет завершено строительство Центра настольного тенниса, аквапарка, начнётся строительство дворца спорта.

- Я накануне выступила с предложением, - комментирует депутат Жаксагулова, - чтобы увеличили сумму, которая первоначально была меньше. Ведь, например, победители наших чемпионатов нуждаются в поездках на международные первенства. Кроме того, я рекомендовала учесть и паралимпийские виды спорта, и к моим предложениям прислушались.

241,5 миллиона, как озвучили на сессии, будет затрачено на содержание Центра поддержки семьи в Житикаре, Костанае и Лисаковске. Содержание Реабилитационного центра для детей с инвалидностью потребует 687,3 млн.

10,7 млрд из бюджета – вклад в капитальные расходы медорганизаций; почти полмиллиарда тенге должны поддержать медицинских и фармацевтических работников, сумма также рассчитана на повышение квалификации врачей.

В 750,5 млн тенге, которые, как явствует из официального сообщения, пойдут «на ремонт, реэкспозицию и разработку 4 объектов культуры», заложены средства на новую картинную галерею в областном центре.

Солидную поддержку получают полиция и ЧС.

41 млрд тенге запланирован на развитие сферы ЖКХ, в том числе на строительство кредитного жилья, подведение коммуникаций, приобретение жилья для молодых специалистов.

- Вопрос по кредитному жилью очень важен – заметил аким области, - на его строительство предусмотрено 30 млрд тенге. Будет завершено возведение 8 многоэтажных домов в микрорайоне Кунай, 13 – в микрорайоне Астана Также начнём строительство ещё 14 домов в мкр-не Астана. Таким образом, из запланированных 154 домов в этом микрорайоне на следующий год уже будет около 37.

Из прочих расходов предусмотрены средства на газификацию и совершенствование системы электроснабжения. В сфере агросектора сделан упор на субсидирование (85 млрд), кредитование инвестпроектов (15,7 млрд) и проведение мероприятий по идентификации сельхозживотных (20 млн). Комплексный план, который включает приобретение сеянцев, ГСМ и оплату труда, будет профинансирован на 1,3 млрд.

831 млн тенге направится на реконструкцию и строительство автодорог. Ремонт дорог и улиц рассчитан на рамки 11,4 млрд, а 2,8 млрд будут освоены на установку автоматизированной системы измерения весовых параметров грузовиков.

- В целом почти все рекомендации и поправки депутатов, высказанные ими накануне, были учтены, - итожит Аруна Жаксагулова, - или же получили полноценные официальные разъяснения, что приятно и конструктивно.