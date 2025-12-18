Водитель внедорожника вырвался из сопровождаемой полицией колонны и создал угрозу для остальных автомобилей. Инцидент произошёл 16 декабря на закрытом участке трассы «Жезказган — Петропавловск» вблизи Аркалыка.

Из-за низовой метели и видимости не более 40 метров движение на этом участке было полностью запрещено. Днём во время сопровождения колонны из 100 машин водитель Toyota Land Cruiser Prado неожиданно покинул строй и начал обгон. На требования полиции остановиться он не отреагировал и уехал в сторону села Фурманово.

- Колонна была доведена до пункта назначения без происшествий, вместе с тем был установлен нарушитель — им оказался 37-летний житель Аркалыка, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Суд признал его виновным в создании угрозы и игнорировании законных требований сотрудников полиции и назначил штраф в размере 117 тыс. тенге.

Всего за те сутки полиция совместно с «КазАвтоЖол» безопасно сопроводили на этом участке более 300 автомобилей.