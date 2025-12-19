Случаи недоплат и излишних выплат командировочных расходов работникам акимата Аркалыка выявил департамент Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области.

Всего выявили 41 нарушение, связанное с недоплатой командировочных расходов на сумму свыше 440 тысяч тенге, а также 38 фактов переплаты на сумму 550 тысяч тенге, подлежащих возврату в бюджет.

- Командировочные выплаты являются гарантированной законом мерой социальной защиты и подлежат строгому соблюдению. Недоплаты напрямую затрагивают права работников, в то время как переплаты создают риски неэффективного использования бюджетных средств, - отметили в ведомстве. - Все выявленные нарушения устранены. Суммы недоплат госслужащим полностью выплачены, излишне выплаченные средства возвращены в бюджет.

Кроме того, департамент установил 4 случая несвоевременной выплаты командировочных, что также является нарушением прав госуслужащих.

Обратиться в департамент по делам госслужбы можно по адресу: г. Костанай, ул. Касымханова, 34, по телефону 39-31-65, через сервис eOtinish и Instagram @elqyzmet_qostanai.