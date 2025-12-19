Пример областной детской больницы, в которой ремонт завис уже на пять лет, становится заразительным. На брифинге 18 декабря руководитель управления здравоохранения Костанайской области Ерболат БАЯЗИТОВ рассказал о проблемах с подрядчиком ТОО «RAKADA Group».

Он проинформировал об итогах работы здравоохранения, в том числе о том, что в области реализуются пять проектов капитального ремонта на сумму 2,1 млрд тенге.

- Вместе с тем имеются серьёзные проблемные вопросы, связанные с подрядчиком ТОО «RAKADA Group», которое допустило затягивание работ по родильному дому Аркалыкской больницы и родильному отделению Костанайской областной больницы. В связи с чем договор по родильному отделению областной больницы расторгнут, проект - на корректировке.

На брифинге по итогам 8 месяцев 2025 года эта тема уже поднималась. Тогда сообщали, что из-за срыва сроков областной больнице пришлось с судиться с подрядчиком. Стороны заключили медиативное соглашение: срок окончания ремонта с июня 2025 года был перенесен на начало октября. Но условия соглашения подрядчик не исполнил.

Речь идет о корпусе № 3 больницы, где в 1993 году разместили областной родильный дом. Во время пандемии его отдавали под нужды ковидных больных. С тех пор по профилю он не работал. Почти 20 лет лечебное учреждение функционировало без капитального ремонта. Средства на него, около миллиарда тенге, были выделены в 2024 году.

- Деньги большие, поэтому ремонт разделили на два этапа. В прошлом году было выполнено около 45% объема... Подрядчик обещает добавить на объект работников и завершить все к 1 октября, - пояснял положение дел в сентябре заместитель руководителя управления здравоохранения Ерболат ДОСПАНОВ (ныне под арестом - "НГ").

Сейчас, по словам руководителя управления, «информация по сложившейся ситуации направлена в правоохранительные органы».

Фото Галины КАТКОВОЙ