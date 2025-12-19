Сенат во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает отмену общего запрета на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к государственным служащим, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Законом предлагается отменить общий запрет на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. В основном речь идет о руководителях государственных учреждений, организаций квазигосударственного сектора и других управленцах, которые формально не являются госслужащими, но приравнены к ним по статусу и ограничениям.

При этом сохраняются действующие ограничения для отдельных категорий лиц. Запрет на предпринимательскую деятельность по-прежнему будет действовать для:

членов территориальных избирательных комиссий, работающих на профессиональной постоянной основе;

служащих Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

руководителей национальных холдингов и национальных компаний.

Кроме того, закон прямо закрепляет случаи, когда предпринимательская деятельность для лиц, приравненных к выполняющим государственные функции, недопустима. Это касается ситуаций: