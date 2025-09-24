Видео с камер видеонаблюдения опубликовала пользователь Instagram Екатерина. Она рассказала, что летом ее отца жестоко избил сотрудник вытрезвителя. В результате полученных травм 61-летнему мужчине пришлось удалить почку.

- 27 июля 2025 года моего отца доставили в «Центр временной адаптации и детоксикации», расположенный по адресу ул. Рабочая, 147. На этом видео мой отец 1964 года рождения. Его бесчеловечно избил медработник в черной одежде, и причинил тяжкий вред здоровью. Поводом послужило то, что он закурил в камере, - пишет Екатерина. - В результате: разрыв и множественные повреждения правой почки (потеря крови, в следствии чего почку пришлось удалить), переломы 11-го и 12-го ребра с правой стороны, тяжёлое физическое состояние. Грубое нарушение прав человека и превышение полномочий. Я публикую это видео, чтобы такие действия не оставались безнаказанными.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили «НГ», что проводятся следственные действия по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

- Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили в ведомстве. - В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

«НГ» намерена посетить судебный процесс и рассказать, чем закончится скандальная история.