Житель Костаная лишился почки после избиения в вытрезвителе. Об этом ранее на своей странице в соцсети заявила дочь потерпевшего и опубликовала видео с камер наблюдения. Главное судебное разбирательство было назначено на 15 октября. Подсудимый – бывший санитар Центра временной адаптации и детоксикации Костаная, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

Он находится под домашним арестом. Свою версию произошедшего он рассказал в суде журналистам до начала слушания дела.

- Пациент начал курить в палате, где это не положено. Это грубое нарушение. На первое предупреждение он не отреагировал и продолжал курить. На второе - начал оскорблять, было и третье предупреждение. Я зашел и стою в дверях, это видно по видео, было сделано предупреждение, но человек не отреагировал. Были нецензурные оскорбления, затронувшие личное достоинство. Во время аффекта произошел этот момент, - отметил подсудимый.

Подсудимый своей вины не признает. Он утверждает, что, согласно результатам экспертизы, у потерпевшего и до инцидента наблюдались кровоизлияния, а также то, что мужчина более 20 лет состоит на учёте из-за употребления алкоголя.

Фото Tengrinews.kz

- За год моей работы он попадает туда два-три раза в неделю. Мы таких называем постоянными клиентами, таких пациентов привозят несколько раз за неделю. Его доставили с остановки в тот день, в 13:30 он лежал там пьяный, - рассказал подсудимый.

Бывший сотрудник медвытрезвителя предан суду по статье 106 части 1 УК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 15 октября судебное разбирательство было отложено из-за отсутствия адвоката подсудимого в связи с болезнью.

"НГ" рассказывала, что пациента медвытрезвителя избили 27 июля 2025 года. Дочь пострадавшего Екатерина тогда отмечала, что у ее отца зафиксированы разрыв и множественные повреждения правой почки (потеря крови, в следствии чего почку пришлось удалить), переломы 11-го и 12-го ребра с правой стороны, тяжёлое физическое состояние. Действия санитара женщина назвала "грубым нарушением прав человека и превышением полномочий".