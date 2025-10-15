В селе Мичуринское Костанайской области жители проголосовали против проведения водопровода в группе WhatsApp, и проект был отменён. В Высшей аудиторской палате назвали эту отмену "сомнительной", передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

Высшая аудиторская палата (ВАП) проводила проверку расходования республиканского бюджета. В 2024 году на строительство и ремонт сетей водоснабжения и канализации было предусмотрено 7,5 миллиардов тенге по 21 проекту.

Один из проектов был отменён. По мнению аудиторов, эти действия вызывают сомнения. Почему? Как сообщили в ВАП, от водопровода жители отказались сами:

"Сомнительная отмена (1 проект): 1 проект отменён из-за отказа населения "Строительство системы водоснабжения в с. Мичуринское Костанайского района Костанайской области", – говорится в документе.

Но каким образом? Оказалось, что они голосовали в группе в WhatsApp. Но есть нюансы:

"Основанием послужил опрос в WhatsApp (октябрь 2023 года), охвативший лишь 14 процентов жителей, а формальное исключение из плана финансирования произошло только в августе 2024 года, что ставит под сомнение как репрезентативность опроса, так и своевременность принятия решения", – говорится в заключении ВАП.

Люди действительно отказались от водопровода?

Неужели жители села сами отказались от возможности получить воду в дома? Редакция обратилась в акимат, направив официальный запрос на имя акима сельского округа Талгата Майшина.

В акимате подтвердили, что решение приняли через голосование в WhatsApp. "Опрос посредством мессенджера WhatsApp проводился в связи с тем, что в данном мессенджере имеется сельская группа, состоящая более чем из тысячи участников", – объяснили нам в сельском акимате.

Вместе с тем в акимате отметили, что также проводили и подворовой опрос.

"Всего было опрошено 389 жителей села с разных адресов, при этом стоит отметить, что в 2023 году числилось 856 дворов. Из чего следует, что в опросе принимали участие более 45 процентов дворов села Мичуринское", – говорится в ответе.

Справка: В 2023 году, согласно данным паспорта села Мичуринское, там проживало 2791 человек, число домохозяйств – 856.

Также нам сообщили, что проект "не был отменён окончательно, а лишь перенесён на более поздний срок". Причину обосновали следующим образом:

"По причине нецелесообразности проводить водопровод и канализацию в разные сроки, повторно разрушая инфраструктуру села, в частности асфальтовое покрытие внутрипоселковых дорог, тем самым создавая неудобства населению".

Кроме того, в акимате утверждают, что на отчётной встрече (в которой приняли участие 167 человек) жители поддержали перенос строительства водопровода и канализации на более поздний срок – до "появления возможности построить канализационные сети".

"Полагаем, что в обсуждении данного вопроса фактически приняли участие представители более чем половины дворов села Мичуринское, то есть большинство", – добавили они.

Почему отказались от водопровода

В акимате уверяют, что люди хотят, чтобы проект реализовали комплексно: проложили водопровод и канализацию одновременно, а после этого восстановили дороги. В противном случае им будет неудобно передвигаться по селу.

"Водопровод селу нужен, но в комплексе с канализацией. Население считает экономически нецелесообразным дважды разрушать дорожное покрытие, тем самым создавая неудобства в передвижении по селу", – говорится в ответе акимата.

"Скважины с водой есть в каждом дворе"

В акимате добавили, что у жителей есть вода во дворах, что подразумевает, что они не остались без источника воды, пока не дождутся выполнения проекта:

"Собственные скважины с питьевой водой есть в каждом дворе и качество воды проверено экспертизой, имеет смысл дождаться реализации плана комплексного строительства."