Сельчане из Костанайской области отказались от водопровода, проголосовав в WhatsApp: аудиторы сомневаются
В селе Мичуринское Костанайской области жители проголосовали против проведения водопровода в группе WhatsApp, и проект был отменён. В Высшей аудиторской палате назвали эту отмену "сомнительной", передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Что произошло
Высшая аудиторская палата (ВАП) проводила проверку расходования республиканского бюджета. В 2024 году на строительство и ремонт сетей водоснабжения и канализации было предусмотрено 7,5 миллиардов тенге по 21 проекту.
Один из проектов был отменён. По мнению аудиторов, эти действия вызывают сомнения. Почему? Как сообщили в ВАП, от водопровода жители отказались сами:
Но каким образом? Оказалось, что они голосовали в группе в WhatsApp. Но есть нюансы:
"Основанием послужил опрос в WhatsApp (октябрь 2023 года), охвативший лишь 14 процентов жителей, а формальное исключение из плана финансирования произошло только в августе 2024 года, что ставит под сомнение как репрезентативность опроса, так и своевременность принятия решения", – говорится в заключении ВАП.
Люди действительно отказались от водопровода?
Неужели жители села сами отказались от возможности получить воду в дома? Редакция обратилась в акимат, направив официальный запрос на имя акима сельского округа Талгата Майшина.
"Опрос посредством мессенджера WhatsApp проводился в связи с тем, что в данном мессенджере имеется сельская группа, состоящая более чем из тысячи участников", – объяснили нам в сельском акимате.
Вместе с тем в акимате отметили, что также проводили и подворовой опрос.
"Всего было опрошено 389 жителей села с разных адресов, при этом стоит отметить, что в 2023 году числилось 856 дворов. Из чего следует, что в опросе принимали участие более 45 процентов дворов села Мичуринское", – говорится в ответе.
Также нам сообщили, что проект "не был отменён окончательно, а лишь перенесён на более поздний срок". Причину обосновали следующим образом:
"По причине нецелесообразности проводить водопровод и канализацию в разные сроки, повторно разрушая инфраструктуру села, в частности асфальтовое покрытие внутрипоселковых дорог, тем самым создавая неудобства населению".
Кроме того, в акимате утверждают, что на отчётной встрече (в которой приняли участие 167 человек) жители поддержали перенос строительства водопровода и канализации на более поздний срок – до "появления возможности построить канализационные сети".
"Полагаем, что в обсуждении данного вопроса фактически приняли участие представители более чем половины дворов села Мичуринское, то есть большинство", – добавили они.
Почему отказались от водопровода
В акимате уверяют, что люди хотят, чтобы проект реализовали комплексно: проложили водопровод и канализацию одновременно, а после этого восстановили дороги. В противном случае им будет неудобно передвигаться по селу.
"Скважины с водой есть в каждом дворе"
В акимате добавили, что у жителей есть вода во дворах, что подразумевает, что они не остались без источника воды, пока не дождутся выполнения проекта:
"Собственные скважины с питьевой водой есть в каждом дворе и качество воды проверено экспертизой, имеет смысл дождаться реализации плана комплексного строительства."
