В соседнем с Костанайской областью регионе России объявили угрозу падения беспилотников
Жители Челябинска сегодня, 15 октября, массово получили сообщения от экстренных служб о введении режима «беспилотной опасности». В министерстве общественной безопасности Челябинской области подтвердили это и рассказали, что делать жителям, передает 74.ru.
Подобный сообщения получили абоненты «Сбермобайл», «Билайн», «Мегафон» и Теле2: «Внимание! 11:00 15 октября на территории области объявлен режим „Беспилотная опасность“. Телефон экстренной службы 112».
В министерстве общественной безопасности изданию сообщили: «В 11:00 по решению регионального сегмента ОШ по БВС [оперативного штаба по беспилотным воздушным судам] на территории Челябинской области объявлена „беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов».
В ведомстве дали инструкцию, что делать в случае угрозы падения беспилотника:
- Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления.
- Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
- Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности.
- При падении БПЛА звоните 101 или 112.
Позже в Челябинской области отменили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона. По словам исполняющего обязанности министра общественной безопасности Николая Зубарева, режим «беспилотной опасности» был объявлен также на территории Свердловской области и Башкортостана.
