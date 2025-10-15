Проект закона об ужесточении наказания за нападения на медработников проходит процедуру согласования в госорганах, сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ответе на депутатский запрос, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

Депутат Гулдара Нурым в своём запросе подчеркнула, что медицинские работники почти ежедневно сталкиваются с грубостью, оскорблениями и словесными нападками со стороны пациентов и их родственников. Она отметила, что такого уровня агрессии нет ни в одной другой отрасли, а крылатая фраза "пациент всегда прав" фактически обесценила труд врачей, превращая их в обслуживающий персонал.

Как сообщил Канат Бозумбаев в сентябре правительство направило в мажилис поправки в законодательство, предусматривающие нормы по ужесточению ответственности за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей транспортных средств скорой медицинской помощи.

Предлагаемые новые нормы предусматривают:

За применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортногосредства скорой медицинской помощи – штраф в размере от 500 до 1000 месячных расчётных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либопривлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок;

За применение насилия, опасного для жизни и здоровья – лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

"Учитывая необходимость внесения этих поправок отдельным законом в Уголовный и Уголовно-Процессуальный Кодексы РК, депутаты инициировали законопроект с указанными нормами для предоставления заключения правительства. На сегодня он проходит процедуру согласования в заинтересованных госорганах и будет в установленном порядке внесён в мажилис парламента", – говорится в ответе.

В июле 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападения на медицинских работников. Всего с 2019 года в стране зарегистрировали свыше 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестёр и других работников здравоохранения.