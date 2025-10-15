Объединения собственников имущества (ОСИ) в Казахстане будут вовлечены в систему профилактики правонарушений. Они смогут участвовать в предупреждении бытовых нарушений, таких как ночной шум, выброс мусора в неположенном месте, нарушения общественного порядка. О нововведениях рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На заседании Мажилиса Саденов выступил с докладом по законопроекту "О профилактике правонарушений". Документ предусматривает расширение полномочий председателей ОСИ. В частности, они получат право оценивать угрозы безопасности и поведение жильцов на предмет склонности к правонарушениям. Это вызвало обеспокоенность у депутатов.

Как считает депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, наделение председателей объединений собственников имущества (ОСИ) правами оценивать поведение жильцов и выявлять угрозы безопасности может привести к вмешательству в частную жизнь граждан.

Однако, как мы все знаем, председатели ОСИ - это люди гражданские; они делегированы домом для того, чтобы выполнять хозяйственные и организационные функции управления. Они не являются специалистами правоохранительной системы, сотрудниками", - отметила депутат.

По её словам, предлагаемые в законопроекте функции далеко выходят за рамки компетенций председателей ОСИ.

"Не приведет ли наделение такими полномочиями к безграничному вмешательству в частную жизнь жителей дома? Не окажутся ли сами председатели втянутыми в бесконечные конфликты с соседями, выполняя эти функции? Возможно, стоит мягче подходить к наделению их такими правами, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Тем более что у нас и так не слишком большая очередь из желающих возглавить ОСИ", — сказала Смышляева.

В ответ министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что профилактика правонарушений должна быть задачей не только государства, но и общества.

"Данным законопроектом, как и действующим законодательством, профилактикой будут заниматься все. В частности, это обязанность государственных органов. Что касается ОСИ и бизнеса — они будут наделены правом профилактики. Если по госорганам обязанности понятны — каждый по своему сектору будет заниматься профилактикой, то для негосударственного сектора речь идёт, скорее, об участии, чем об обязанности", — пояснил Саденов.

Он добавил, что жильцы имеют право обращаться к председателям ОСИ по вопросам профилактики бытовых правонарушений — например, из-за шума в ночное время или выброса мусора.

"Я согласен с вами: нужно, наверное, где-то и в какой-то мере не приравнивать их к государственным органам, которые обязаны заниматься профилактикой. Для негосударственного сектора стоит предусмотреть более мягкий подход, возможно, в рабочих группах определить рамки ответственности. В целом местное сообщество будет осуществлять контроль. Если законопроект будет принят, мы, конечно, проведем разъяснительную работу среди населения", — заключил министр.