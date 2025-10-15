По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 октября, на северо-западной части области ожидаются осадки в виде дождя и снега. В пятницу и субботу, 17-18 октября, вновь дождь со снегом на севере и западе, а движению транспорта помешает гололёд.

В Костанае в четверг будет переменная облачность, без осадков. В пятницу и субботу ожидают дождь, в субботу - с добавкой снега.

- Ночью в четверг по области будет от 0 до 5 градусов тепла, на востоке 3 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем 7-12 °С, на юге 15 °С. В пятницу и субботу в ночное время термометры покажут такую же температуру, что и в четверг: 0...+2 °С, на востоке -3 °С. В дневное время в пятницу и субботу будет 5-10 °С, на юге 13 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +1...+3 °С, днём 8-10 °С. В пятницу: ночью 0...+2 °С, днём 6-8 °С. В субботу: ночью 0...+2 °С, днём 5-7 °С.

В четверг будет юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области. В пятницу ожидается юго-восточный ветер, в субботу - северо-западный. Скорость ветра в пятницу и субботу составит 9-14 м/с, с усилениями на севере и западе до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ