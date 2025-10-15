ДКРЕМ слушал КТЭК: тепло подорожает. Доклад руководства теплоэнергетической компании в переложении на общепонятный язык
Игорь НИДЕРЕР
14 октября костанайский департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК заслушал доклад руководства ГКП КТЭК. Причина встречи коммунальщиков и их, образно говоря, контролеров - истечение срока действия прежнего тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дальше расписаны попытки теплоэнергетиков ответить на вопросы «на основании чего?» и «сколько можно?» Если сразу рассказать конец, с 2026-го мы должны будем платить за гигокалории больше.
Вынужденная мера, по мнению руководства КТЭК, снизит износ сетей с 59,9 до 40%.
1. Дареным котельным в котлоагрегаты не смотрят
Итак, первое. Котельные БМК «Береке» с сетями, «Rich ГРУПП-2022» и «ИП Ерсеитова» были подарены КТЭК (так в докладе и. о. директора КТЭК Вячеслава ПЛОТНИКОВА) и переходят из частной собственности в коммунальную. Причина сего, о которой «НГ» неоднократно сообщала, - частники вели дела с убытками и не могли управиться с должниками. Ранее при обсуждении проблемы аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ заявил, что ни о какой покупке котельных городом речи идти не может.
- Только безвозмездно, - отрезал он, - и чтобы вы передали на баланс нам свое хозяйство в полном порядке.
Вячеслав Плотников предложил увеличить тариф для населения на 29.9%
В этой связи акимат Костаная 10 июля постановил направить материалы с обоснованием роста расходов по этим котельным для того, чтобы включить этот самый рост в тариф КТЭК. Откуда этот рост, Плотников не детализировал. Но он есть, а значит, должен быть учтен. Недаром же пришлось реально спасать жителей обслуживаемых этими котельными микрорайонов Костаная.
2. Нам это все сложно
Буквальная цитата: «На протяжении последних лет, предшествовавших дате подачи заявки, предприятие находилось в сложном финансовом положении».
В общем, обслуживать 256,3 км тепловых сетей (из них 38,2 км магистральных и 218 внутриквартальных), которые на балансе предприятия, сложно. Убыток от услуг теплоснабжения вырос с 599,8 тыс. тенге в 2021-м до 1 270,4 тыс. тенге в 2024-м. При этом в целом по предприятию отмечена и прибыль, которая на тот же, 2024-й составила 1 983,4 тыс. тенге. Но здесь есть немного мелкого шрифта: в последние два года у КТЭК положительный финансовый результат только потому, что местный исполнительный орган финансирует целевые мероприятия по модернизации оборудования и сетей, а также гасит кредит ЕБРР. В то время как основная деятельность остается убыточной. А в законодательстве указано: «Тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли»!
3. Это наш долг!
Острый дефицит оборотных средств в прошедший тарифный период привел к росту кредиторской задолженности поставщикам (см. таблицу).
Динамика долгов ГКП «КТЭК»
|
|
01.01.2022
|
01.01.2023
|
01.01.2024
|
01.01.2025
|
Всего задолженность
|
5 555,1
|
5 408,8
|
5 392,8
|
3 613,8
|
Поставщику газа
|
429,5
|
911,4
|
1 137,9
|
1 120,7
|
Поставщикам энергии и воды
|
53,9
|
86,6
|
87,9
|
78,6
|
Кредит
|
4 020,0
|
3 554,6
|
3 073,6
|
1 032,6
|
Налоги
|
107,7
|
63,7
|
83,2
|
107,7
|
Зарплата
|
81,4
|
90,9
|
108,0
|
158,8
|
Прочие долги
|
862,5
|
701,4
|
902,2
|
1 115,3
В целом эти долги частично снижены в счет погашения кредита ЕБРР (на который, как было сказано, раскошелился исполнительный орган), однако задолженность поставщикам газа, энергии, воды, материалов, работ и услуг продолжает расти.
Так мало того: чтобы погасить долги за газ и по заработной плате, предприятие вынуждено привлекать заемные средства по кредитной линии в Halyk Bank, и размер этой задолженности растет из года в год. Ситуация тревожная.
4. Откуда расходы растут?
От общей инфляции и удорожания всего на свете. Процесс сколь неизбежный, столь же и удручающий.
Самое ощутимое влияние на увеличение расходов в проекте тарифной сметы - рост стоимости топлива (повлияет на 12% увеличения), дальше идут: ремонт (4,7%), инвестпрограмма (3,6%), фонд оплаты труда (3%) и переход на обслуживание общедомовых приборов учета (2,8%). Остальные статьи не столь существенны, хотя по некоторым увеличение расходов вызывает обоснованные вопросы, но ответы и разъяснения, пусть иногда неудобовразумительные, ктэковцы предоставляют.
Расходы в проекте тарифной сметы
|
|
2025 г.
|
на 2026 г.
|
на 2027 г.
|
на 2028 г.
|
на 2029 г.
|
на 2030 г.
|
ГСМ
|
59 069,4
|
114 518,0
|
120 243,8
|
126 256,0
|
132 568,8
|
139 197,3
|
Энергия
|
272 098,8
|
584 639,8
|
613 871,8
|
644 565,3
|
676 793,6
|
710 633,3
|
Амортизация
|
652 408,1
|
978 981,7
|
929 609,2
|
885 815,8
|
834 973,8
|
699 985,5
|
Исследования, обследования
|
11 108,5
|
38 558,3
|
42 125,4
|
44 073,6
|
50 336,6
|
48 821,9
|
Услуги связи
|
4 475,9
|
16 170,4
|
16 979,0
|
17 827,9
|
18 719,3
|
19 655,3
|
Поверка приборов
|
4 784,0
|
13 135,2
|
13 791,9
|
14 481,5
|
15 205,6
|
15 965,9
|
Защита от пожара
|
11 444,8
|
122 534,4
|
128 661,1
|
135 094,1
|
141 848,8
|
148 941,3
|
Налоги и платежи
|
109 957,8
|
369 347,7
|
387 105,8
|
403 596,3
|
420 761,3
|
438 084,7
|
Канцтовары
|
1 368,7
|
5 648,2
|
5 930,6
|
6 227,1
|
6 538,5
|
6 865,4
|
Типография
|
127,8
|
262,6
|
275,7
|
289,5
|
304,0
|
319,2
|
Обслуживание общедомовых счетчиков
|
0
|
375 645,5
|
399 546,6
|
424 117,1
|
449 569,5
|
476 621,6
Поясняется, что:
а. Расчет расхода энергии произведен на основании технологических норм на 2026-2030 годы;
б. Амортизация: инвестпрограмма на 2026-2030 годы утверждена приказом уполномоченного органа от 25 июля 2025 года и направлена на ремонт основных средств и теплосетей;
в. Исследования, заключения, обследования: по этой статье предусмотрены мероприятия, необходимость которых регламентирована Экологическим Кодексом РК;
г. Услуги связи вырастут в 3,6 раза, «рост затрат по статье обусловлен в первую очередь увеличением потребности в интернет-соединении», конец цитаты. Ого, в 3,6 раза за Интернет?
д. Противопожарная безопасность, рост в 10,7 раз: «Расчет произведен по ценовым предложениям поставщиков услуг», конец цитаты. Еще интереснее.
е. Налоги и платежи в бюджет: «Расчет налога на имущество произведен в соответствии с планируемым объемом ремонтных работ, приводящим к увеличению стоимости основных средств»;
ж. Прочие затраты (канцтовары, типография (!) и т. д.): «Сумма расходов раздельно по каждой статье рассчитана согласно договорам, заключенным на период 2025 года или ценовых предложений поставщиков товаров и услуг», конец цитаты. Какие-то канцтовары - рост больше чем в 4 раза. А как насчет перехода делопроизводства в цифровой формат, на что тоже запланированы расходы, да еще с ростом?
Обратим также внимание на появление огромных трат на обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии. Напомним, КТЭК безвозмездно принимает нашу с вами собственность себе на баланс в связи с изменениями в законе «О теплоэнергетике».
- Раньше этим занимались сторонние организации, - пояснил и. о. директора КТЭК Плотников, - и договорные обязательства были непосредственно у этих организаций и жильцов. Сейчас закон поменялся, нам вменили эту обязанность, поэтому данную услугу мы считаем.
Назым Бакытжанкызы: «Каждая статья затрат будет проверена на обоснованность»
- По проекту на это 375 миллионов у вас. Здесь есть численность обслуживающего персонала по годам. Это как было рассчитано? - спросила руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен ДКРЕМ Назым БАКЫТЖАНКЫЗЫ.
- Есть нормы обслуживания. Это же не просто так, что один человек может сто приборов обслужить, - парировал Плотников. - Нет, у него есть определенная норма нагрузки. Вот согласно этой норме мы и делали расчеты. Дальше необходимо обеспечить его транспортом и соответствующими приборами, инструментами.
5. Чего хотят теплоэнергетики
- У предприятия только один источник дохода, - заявил и. о. директора, - реализация тепловой энергии по утвержденному в установленном порядке тарифу. Поэтому предприятие выходит с предложением об увеличении следующего тарифа на производство, передачу и распределение тепловой энергии: действующий с 1 сентября 2025 года тариф для населения увеличить с 5 516,09 до 7 165,41 тенге за гигакалорию в проекте на 2026 год. Процент роста - 29,9.
Вынужденная мера, добавил Плотников, позволит также, задействуя инвестпрограмму развития предприятия, снизить износ сетей с 59,9 до 40%.
Как сообщила Назым Бакытжанкызы, уполномоченный орган примет решение по обсуждаемой заявке 12 ноября этого года.
- Каждая статья затрат будет проверена на обоснованность в соответствии с требованиями законодательства, - сообщила она. - Решения по итогам рассмотрения заявки будут оформлены в виде приказа и доведены до сведения в установленные сроки. В законную силу приказ вступит 1 января 2026 года.
Фото автора
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.