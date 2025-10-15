14 октября костанайский департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК заслушал доклад руководства ГКП КТЭК. Причина встречи коммунальщиков и их, образно говоря, контролеров - истечение срока действия прежнего тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дальше расписаны попытки теплоэнергетиков ответить на вопросы «на основании чего?» и «сколько можно?» Если сразу рассказать конец, с 2026-го мы должны будем платить за гигокалории больше.

Вынужденная мера, по мнению руководства КТЭК, снизит износ сетей с 59,9 до 40%.

1. Дареным котельным в котлоагрегаты не смотрят

Итак, первое. Котельные БМК «Береке» с сетями, «Rich ГРУПП-2022» и «ИП Ерсеитова» были подарены КТЭК (так в докладе и. о. директора КТЭК Вячеслава ПЛОТНИКОВА) и переходят из частной собственности в коммунальную. Причина сего, о которой «НГ» неоднократно сообщала, - частники вели дела с убытками и не могли управиться с должниками. Ранее при обсуждении проблемы аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ заявил, что ни о какой покупке котельных городом речи идти не может.

- Только безвозмездно, - отрезал он, - и чтобы вы передали на баланс нам свое хозяйство в полном порядке.

Вячеслав Плотников предложил увеличить тариф для населения на 29.9%

В этой связи акимат Костаная 10 июля постановил направить материалы с обоснованием роста расходов по этим котельным для того, чтобы включить этот самый рост в тариф КТЭК. Откуда этот рост, Плотников не детализировал. Но он есть, а значит, должен быть учтен. Недаром же пришлось реально спасать жителей обслуживаемых этими котельными микрорайонов Костаная.

2. Нам это все сложно

Буквальная цитата: «На протяжении последних лет, предшествовавших дате подачи заявки, предприятие находилось в сложном финансовом положении».

В общем, обслуживать 256,3 км тепловых сетей (из них 38,2 км магистральных и 218 внутриквартальных), которые на балансе предприятия, сложно. Убыток от услуг теплоснабжения вырос с 599,8 тыс. тенге в 2021-м до 1 270,4 тыс. тенге в 2024-м. При этом в целом по предприятию отмечена и прибыль, которая на тот же, 2024-й составила 1 983,4 тыс. тенге. Но здесь есть немного мелкого шрифта: в последние два года у КТЭК положительный финансовый результат только потому, что местный исполнительный орган финансирует целевые мероприятия по модернизации оборудования и сетей, а также гасит кредит ЕБРР. В то время как основная деятельность остается убыточной. А в законодательстве указано: «Тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли»!

3. Это наш долг!

Острый дефицит оборотных средств в прошедший тарифный период привел к росту кредиторской задолженности поставщикам (см. таблицу).

Динамика долгов ГКП «КТЭК»

01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 Всего задолженность 5 555,1 5 408,8 5 392,8 3 613,8 Поставщику газа 429,5 911,4 1 137,9 1 120,7 Поставщикам энергии и воды 53,9 86,6 87,9 78,6 Кредит 4 020,0 3 554,6 3 073,6 1 032,6 Налоги 107,7 63,7 83,2 107,7 Зарплата 81,4 90,9 108,0 158,8 Прочие долги 862,5 701,4 902,2 1 115,3

В целом эти долги частично снижены в счет погашения кредита ЕБРР (на который, как было сказано, раскошелился исполнительный орган), однако задолженность поставщикам газа, энергии, воды, материалов, работ и услуг продолжает расти.

Так мало того: чтобы погасить долги за газ и по заработной плате, предприятие вынуждено привлекать заемные средства по кредитной линии в Halyk Bank, и размер этой задолженности растет из года в год. Ситуация тревожная.

4. Откуда расходы растут?

От общей инфляции и удорожания всего на свете. Процесс сколь неизбежный, столь же и удручающий.

Самое ощутимое влияние на увеличение расходов в проекте тарифной сметы - рост стоимости топлива (повлияет на 12% увеличения), дальше идут: ремонт (4,7%), инвестпрограмма (3,6%), фонд оплаты труда (3%) и переход на обслуживание общедомовых приборов учета (2,8%). Остальные статьи не столь существенны, хотя по некоторым увеличение расходов вызывает обоснованные вопросы, но ответы и разъяснения, пусть иногда неудобовразумительные, ктэковцы предоставляют.

Расходы в проекте тарифной сметы

2025 г. на 2026 г. на 2027 г. на 2028 г. на 2029 г. на 2030 г. ГСМ 59 069,4 114 518,0 120 243,8 126 256,0 132 568,8 139 197,3 Энергия 272 098,8 584 639,8 613 871,8 644 565,3 676 793,6 710 633,3 Амортизация 652 408,1 978 981,7 929 609,2 885 815,8 834 973,8 699 985,5 Исследования, обследования 11 108,5 38 558,3 42 125,4 44 073,6 50 336,6 48 821,9 Услуги связи 4 475,9 16 170,4 16 979,0 17 827,9 18 719,3 19 655,3 Поверка приборов 4 784,0 13 135,2 13 791,9 14 481,5 15 205,6 15 965,9 Защита от пожара 11 444,8 122 534,4 128 661,1 135 094,1 141 848,8 148 941,3 Налоги и платежи 109 957,8 369 347,7 387 105,8 403 596,3 420 761,3 438 084,7 Канцтовары 1 368,7 5 648,2 5 930,6 6 227,1 6 538,5 6 865,4 Типография 127,8 262,6 275,7 289,5 304,0 319,2 Обслуживание общедомовых счетчиков 0 375 645,5 399 546,6 424 117,1 449 569,5 476 621,6

Поясняется, что:

а. Расчет расхода энергии произведен на основании технологических норм на 2026-2030 годы;

б. Амортизация: инвестпрограмма на 2026-2030 годы утверждена приказом уполномоченного органа от 25 июля 2025 года и направлена на ремонт основных средств и теплосетей;

в. Исследования, заключения, обследования: по этой статье предусмотрены мероприятия, необходимость которых регламентирована Экологическим Кодексом РК;

г. Услуги связи вырастут в 3,6 раза, «рост затрат по статье обусловлен в первую очередь увеличением потребности в интернет-соединении», конец цитаты. Ого, в 3,6 раза за Интернет?

д. Противопожарная безопасность, рост в 10,7 раз: «Расчет произведен по ценовым предложениям поставщиков услуг», конец цитаты. Еще интереснее.

е. Налоги и платежи в бюджет: «Расчет налога на имущество произведен в соответствии с планируемым объемом ремонтных работ, приводящим к увеличению стоимости основных средств»;

ж. Прочие затраты (канцтовары, типография (!) и т. д.): «Сумма расходов раздельно по каждой статье рассчитана согласно договорам, заключенным на период 2025 года или ценовых предложений поставщиков товаров и услуг», конец цитаты. Какие-то канцтовары - рост больше чем в 4 раза. А как насчет перехода делопроизводства в цифровой формат, на что тоже запланированы расходы, да еще с ростом?

Обратим также внимание на появление огромных трат на обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии. Напомним, КТЭК безвозмездно принимает нашу с вами собственность себе на баланс в связи с изменениями в законе «О теплоэнергетике».

- Раньше этим занимались сторонние организации, - пояснил и. о. директора КТЭК Плотников, - и договорные обязательства были непосредственно у этих организаций и жильцов. Сейчас закон поменялся, нам вменили эту обязанность, поэтому данную услугу мы считаем.

Назым Бакытжанкызы: «Каждая статья затрат будет проверена на обоснованность»

- По проекту на это 375 миллионов у вас. Здесь есть численность обслуживающего персонала по годам. Это как было рассчитано? - спросила руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен ДКРЕМ Назым БАКЫТЖАНКЫЗЫ.

- Есть нормы обслуживания. Это же не просто так, что один человек может сто приборов обслужить, - парировал Плотников. - Нет, у него есть определенная норма нагрузки. Вот согласно этой норме мы и делали расчеты. Дальше необходимо обеспечить его транспортом и соответствующими приборами, инструментами.

5. Чего хотят теплоэнергетики

- У предприятия только один источник дохода, - заявил и. о. директора, - реализация тепловой энергии по утвержденному в установленном порядке тарифу. Поэтому предприятие выходит с предложением об увеличении следующего тарифа на производство, передачу и распределение тепловой энергии: действующий с 1 сентября 2025 года тариф для населения увеличить с 5 516,09 до 7 165,41 тенге за гигакалорию в проекте на 2026 год. Процент роста - 29,9.

Вынужденная мера, добавил Плотников, позволит также, задействуя инвестпрограмму развития предприятия, снизить износ сетей с 59,9 до 40%.

Как сообщила Назым Бакытжанкызы, уполномоченный орган примет решение по обсуждаемой заявке 12 ноября этого года.

- Каждая статья затрат будет проверена на обоснованность в соответствии с требованиями законодательства, - сообщила она. - Решения по итогам рассмотрения заявки будут оформлены в виде приказа и доведены до сведения в установленные сроки. В законную силу приказ вступит 1 января 2026 года.

Фото автора