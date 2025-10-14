Вице-министр финансов Ержан Биржанов на заседании правительства сообщил, что на сегодня 45 200 человек признаны банкротами. Сумма их долгов составила 180 миллиардов тенге, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Эти деньги, можно сказать, им простили, В основном это долги перед банками", - сказал он.

По словам Биржанова, среди признанных банкротами - более 13 тысяч казахстанцев не могли погасить обязательства на протяжении пяти лет. Ещё 2 500 случаев касаются социально уязвимых семей — их долги были списаны.

На вопрос о жалобах тех, кому отказали в банкротстве, Биржанов ответил, что у подающих заявление на эту процедуру не должно быть активов.

"Тем, кто подал заявки - у большинства есть машины или квартира — они не могут быть признаны банкротами. Таких случаев много", - заключил он.

В июне 2025 года мы писали, что в Казахстане уже более 28 тысяч человек признаны банкротами. На тот момент им списали более 147 миллиардов долгов.

Внесудебное банкротство подходит тем, у кого нет дохода и имущества - долги просто списываются. Судебное банкротство проходит через суд, применяется при наличии имущества: его могут продать, а остаток долга - списать. Восстановление платежеспособности - альтернатива для тех, у кого есть стабильный доход: человек выплачивает долг по графику и сохраняет статус.