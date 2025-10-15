Казахстанцев предупредили об отключении телевидения и радио
15 октября 2025, 08:54 | Общество
В Казахстане временно отключат вещание по телевидению и радио, передаёт Tengrinews.kz.
По данным АО "Казтелерадио", отключение планируется 16 октября с 03:00 до 17:00.
Как поясняют в компании, в это время будут проводиться планово-профилактические работы за IV квартал этого года с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
"Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Это необходимо сделать, как уточняют "Казтелерадио", в целях обеспечения качественного телерадиовещания.
