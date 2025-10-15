Съёмка ребёнка и публикация его в социальных сетях без разрешения родителей незаконны, считает депутат Асхат Аймагамбетов. Он запретил фотографировать своего ребёнка в школе, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Мажилисмен подверг критике принуждение учителей к съёмке и публикации видео в соцсетях. Он считает, что создавать контент педагоги должны исключительно на добровольной основе.

"Никто не должен заставлять учителя обязательно снимать reels (видео в Instagram. – Авт.). Он может, если он блогер, пожалуйста, пусть использует, никто же не запрещает, но это должно быть по его собственному желанию. А не то, что сейчас у нас происходит. Заставляют по каждому воспитательному мероприятию обязательно делать reels. То есть без видео, без фотографии считается, как будто ты ничего не сделал. Это что такое вообще?" – сказал Аймагамбетов в кулуарах мажилиса.

Кроме того, депутат считает, что действия, когда ребёнка снимают и публикуют без разрешения родителей, незаконно. Поэтому он запретил фотографировать своего ребёнка в школе.

"Это право на изображение конкретного ребёнка. Я, например, в школе сказал: "Моего ребёнка не снимать". Я рекомендую каждому, чтобы они тоже говорили, что их детей снимать без их ведома нельзя. Сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, это опасно – дипфейки и прочее. Данные сейчас очень ценные, это новая нефть", – добавил мажилисмен.

Аймагамбетов также сообщил, что депутаты подготовили законопроект, который освобождает педагогов от обязательного общения с учениками, родителями и администрацией школы. Его уже направили в правительство.

"Вам могут и в три часа ночи написать сообщение, потребовать. Как это влияет на взаимодействие, на статус учителя, когда он находится в чате, где 25 детей. Они по ошибке скидывают туда какие-то картинки, анекдоты, шутки, поздравления, всё остальное. Как вообще это всё влияет в целом на благополучие учителя, на его концентрацию, на его фокус? Он после работы должен… У него тоже есть дети, у него есть своя личная жизнь. Когда если он должен находиться в чатах родителей. То, что творится в чатах родителей, мы все хорошо знаем", – сказал депутат в кулуарах мажилиса.

Следует оградить учителей от необходимости вести чаты, считает Аймагамбетов. Он добавил, что за границей педагоги и родители общаются с помощью электронной почты или через через специальные официальные LMS-системы (в Казахстане, например, Kundelik.kz).