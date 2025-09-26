Предварительное заседание состоялось в специализированном межрайонном уголовном суде вечером 24 сентября.

Потерпевшим по делу считается владелец карабалыкской птицефабрики ТОО «Poultry Agro» и депутат областного маслихата Кайрат МАИШЕВ. Якобы у него через адвоката вымогал 15 млн тенге блогер Миршат САРСЕНБАЕВ.

Из обвинительного акта следует, что Сарсенбаев выявил и заснял на видео нарушения на птицефабрике. Теперь же государственное обвинение трактует штрафы, наложенные по результатам проверок, как экономический и репутационный ущерб для предприятия.

Штрафы и ущерб репутации

- На начало 2025 года его канал в YouTube под названием «Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева» насчитывал 2 370 подписчиков, обладал определенной аудиторией и привлекал внимание общественности, - зачитал обвинительное заключение прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - 5 февраля Сарсенбаев, находясь в районе пометохранилища, стал свидетелем вывоза выбракованной птицы ТОО "Poultry Agro". Зная, что эти действия нарушают санитарные нормы и правила утилизации отходов, с целью фиксации он снял нарушения на камеру телефона. 7 февраля он опубликовал видео, акцентируя внимание на возможных нарушениях. Публикация повлекла проведение проверок. Были наложены штрафы на общую сумму 688 000 тенге, что повлекло как имущественные, так и репутационные издержки.

Уже после публикации роликов с блогером решил встретиться юрист птицефабрики Игорь Шишов. По делу он проходит в качестве представителя потерпевшего. Однако на предварительном слушании адвокат ТОО "Poultry Agro" Талгат АХМЕТОВ выступил с ходатайством, чтобы перевести Шишова в статус свидетеля.

Кроме того Ахметов сообщил, что потерпевший Кайрат Маишев не сможет до конца октября явиться в суд, так как находится в длительной командировке.

- Шишов встретился с Сарсенбаевым с целью получения разъяснений причин публикации, - зачитывает далее прокурор. - В ходе разговора Шишов обратился к блогеру с просьбой удалить видеозапись, указывая на ее негативные последствия для компании. У Сарсенбаева же возник преступный умысел, направленный на совершение вымогательства. В ходе беседы Сарсенбаев открыто заявил, что располагает рядом иных видео с компрометирующими сведениями о работе предприятия. И прямо дал понять, что в случае отказа от выполнения требований эти видео будут опубликованы. Сарсенбаев поставил Шишову условие - передача ему автомобиля марки Shacman, либо денежных средств в размере 20 млн тенге. С целью сокрытия преступного характера действий и придания им вида переговорного процесса Сарсенбаев избегал терминов, указывающих на требования. Вместо этого он продемонстрировал Шишову текст на экране своего мобильного телефона.

Шишов взял паузу для переговоров с руководством, а после обратился в правоохранительные органы. Сарсенбаев тем временем продолжил публикацию роликов о нарушениях в ТОО "Poultry Agro". Прокурор Айтбаев несколько раз подчеркнул: «систематичность таких публикаций способствовала формированию негативного общественного мнения о работе предприятия и создавала информационно-психологическое давление на руководство компании».

- Позже Сарсенбаев встретился с Шишовым в своем автомобиле и сказал: «Видео удалить не могу, но могу остановиться. Что ты предлагаешь?», - сообщил прокурор. - Блогер передал адвокату стирающуюся доску, на которой Шишов написал сумму 15 млн тенге, которую он заранее согласовал с руководством ТОО "Poultry Agro". Сарсенбаев попытался увеличить сумму, но позже согласился с предложением адвоката. Деньги он предложил перекинуть через забор его дома.

По версии следствия, Сарсенбаев, когда пакет с деньгами оказался в его огороде, накрыл его пластиковым фрагментом совковой лопаты.

Блогеру предъявлено обвинение по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Если вина будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

ДИЗО и голодовка

Миршат Сарсенбаев в перерыве заявил журналистам, что вину не признает. Отметил, что пытался рассказывать о проблемах Карабалыка. Обещал свою позицию изложить позже.

Он также рассказал, что последние два дня перед судом провел в дисциплинарном изоляторе.

- Меня второй день не выводят в медсанчасть, я не могу замерить давление, хотя являюсь гипертоником и состою на учете по сахарному диабету, - рассказал Сарсенбаев. - Начальник СИЗО обещал, при мне звонил, что меня будут водить к медикам. Но пока я врачей не видел.

В СИЗО он содержится с 7 марта. За это время дважды побывал в дисциплинарном изоляторе. В первый раз - после избиения со стороны сокамерников, которые, по словам Сарсенбаева, требовали от него 700 000 тенге. Второй - из-за того, что положил ноги на кровать и тем самым якобы спал в неположенное время.

- С августа на меня оказывается давление со стороны сотрудников СИЗО, - сказал Сарсенбаев. - 15 августа я заявил о том, что в СИЗО нарушаются правила пожарной безопасности: нет сигнализации, нет огнетушителей. После чего меня перевели в другую камеру и началось давление. Мне вменяют нарушение порядка, но документы не показывают. Со вчерашнего дня я в дисциплинарном изоляторе - это подвальное помещение, все там в сырости. Наша спецодежда очень тонкая, за 4 часа в изоляторе я замерз. Меня перевели в другую камеру, но она не сильно лучше. В моей нынешней камере нет воды, антисанитария. Унитаз открытый, камера напротив, а камера наблюдения снимает, как мы ходим в туалет. Туалетной бумаги там нет. Я не могу элементарно зубы почистить.

Сарсенбаев объявил голодовку. Он сказал, что чувствует себя очень плохо и просит вызвать скорую помощь. И подчеркнул, что после его жалоб все-таки начали обустраивать пожарную сигнализацию в СИЗО.

Адвокаты Эльмира САНКАЕВА и Снежанна ЖУКОВА, представляющие интересы блогера, заявили в суде несколько ходатайств: как максимум, прекратить уголовное преследование в отношении Сарсенбаева, как минимум - изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

- После публикации видео началось преследование Сарсенбаева с подачи формального заявления от лица, заинтересованного в его молчании, - заявила Санкаева. - Все это свидетельствует о высокой вероятности мести за разоблачение, а уголовное преследование в отношении него приобретает характер давления. Согласно заключению экспертизы, в действиях Сарсенбаева отсутствуют признаки вымогательства. Очевидно, что уголовное преследование - это реакция на гражданскую активность, а не правовая необходимость.

Адвокат Санкаева отметила, что руководство СИЗО пока не предоставило адвокатам документы, которые бы обосновали водворение блогера в дисциплинарный изолятор.

Снежанна Жукова также попросила повести прокурорскую проверку условий содержания их клиента, а также принять меры безопасности в СИЗО.

- Мы просим олностью отказать в ходатайствах, - высказался адвокат ТОО "Poultry Agro" Талгат Ахметов. - Освобождение из-под ареста считаю необоснованным. Я не услышал в выступлении ни одного довода, подтверждающего, что есть обстоятельства, которые бы это обосновали. Видя позицию подсудимого, видя количество прессы, становится ясно, что Сарсенбаев на свободе может использовать свои связи с общественностью для нагнетания обстановки и оказания давления на участников процесса. Я не понимаю, зачем защитное предписание. Нет заявлений, что его кто-то пытал. Есть общие фразы про сырость. Ну у нас и жители Куная жалуются на сырость. И новые дома в районе "Плазы" жалуются. Я не вижу оснований для принятия мер безопасности.

Как сообщили «НГ» адвокаты, 25 сентября суд отказался отпускать Сарсенбаева и менять ему меру пресечения, но удовлетворил ходотайство о проведении прокурорской проверки и принятии мер безопасности.

