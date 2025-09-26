Агентство разработало проект постановления, направленный на ограничение темпов роста потребительского кредитования и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Проект предусматривает снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заёмщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить их возможность брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.

Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней и (или) по микрокредитам свыше 1 дня;

при наличии полностью прощённой с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению за последние 36 месяцев;

если за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заёмщиком своих обязательств.

Ранее в Казахстане заработали новые правила, касающиеся предоставления отсрочки по погашению задолженности на срок не менее трёх месяцев без взимания комиссий и иных платежей.