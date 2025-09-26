Сегодня, 26 сентября, состоялась внеочередная сессия, на которой исполнительная власть аргументировала необходимость добавить финансов нескольким областным управлениям и ведомствам. Одна из самых больших сумм - СПК «Тобол» для увеличения стабилизационного фонда.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Накануне на совместном заседании постоянных комиссий у депутатов возникли вопросы по этой заявке.

- Ежегодно стабфонд набирает определенный объем социально-значимых товаров в рамках форвардных договоров. На текущий сезон по овощной продукции урожая 2025 года с пятью сельхозпроизводителями были заключены договоры на поставку 3 945 т картофеля, 905 т моркови, 948 т капусты, 630 т лука, общая сумма контрактации при этом составила 1 млрд 6 млн тенге. 9 сентября в ходе заседания правительства прозвучало поручение премьер-министра об увеличении закупаемого объема овощей, - пояснил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ, - если раньше расчет делался на обеспечение 30% городского населения, то теперь - на 50%. В связи с чем нужно дополнительно 859 млн тенге.

Управлению энергетики и ЖКХ требуется 581,7 млн, в том числе 200 млн тенге на ремонт теплосетей в Житикаре (проект уже завершен, речь о возмещении затрат), 193,6 млн на приобретение оборудования для центральной канализационной насосной станции в Тобыле, 187,7 млн тенге - на продолжение строительно-монтажных работ СМР по реконструкции главного паропровода на ТЭЦ в Костанае, который эксплуатируется более 30 лет. Еще 400 тыс тенге управлению требуется на начало разработки ПСД по четырем проектам электроснабжения в Костанае: строительство подстанций «Восточная», «Юг», подстанции на территории 3-й очереди Индустриальной зоны, а также на реконструкцию кровли подстанции «Западная».

- Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог просим одобрить 666,8 млн тенге, - докладывал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильясхан АМИРБЕКОВ, - в том числе 306,5 млн тенге на проведение ремонта подъездных путей к микрорайонам Байтерек и Астана в Тобыле, 227,6 млн - это наше софинансирование при строительстве терминала в аэропорту города Аркалык, также 105 млн тенге на приобретение в лизинг пожарного автомобиля для международного аэропорта «Костанай» и 27,8 млн тенге - на компенсацию при выведении земель из сельхозоборота для функционирования взлетно-посадочной полосы в аэропорту Аркалыка.

По поводу закупа техники для аэропорта депутаты также запросили подробностей. Оказалось, что приобретается она с целью передачи из костанайского в аркалыкский.

- В Аркалык сейчас мы закупить не можем - пока что решается вопрос о том, будет ли там аэропорт филиалом костанайского или самостоятельным предприятием, - пояснила заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Но чтобы его запустить, вся техника, необходимая там, должна быть в наличии. Поэтому решили сюда закупить, а туда передать.

Кадр видеотрансляции



64,4 млн тенге было запрошено для управления спорта. Основная сумма - для возмещения затрат на проведение в Жангельдинском районе этапа международного конного марафона «Ұлы дала жорығы». Мероприятие прошло, деньги выделяются задним числом, чем и возмущалась на заседании комиссий депутат Александра СЕРГАЗИНОВА.

На сессии пояснения давал руководитель управления физической культуры и спорта Дулат СОВЕТХАНУЛЫ. Ему Сергазинова и адресовала вопросы:

- Я так поняла вас, что вы сняли ради марафона средства с других мероприятий и программ внутри управления. Заявка бюджетная от вас была в июле. Но какое-то «указание сверху» поздно поступило... А вот у вас на портале госзакупок по этому марафону договор с поставщиком подписан 54 млн тенге, а просите 60 млн. Куда денете 6 млн?

Здесь снова пояснила Гульбарам Мусагазина: просят на сумму утвержденной бюджетной заявки, но эти 6 млн вернутся в бюджет.

- Забираем в ходе следующей сессии, ни один тиын управления сами потратить не могут, - заверила она.

Кстати, таким же образом, то есть задним числом, депутаты должны были одобрить выделение из бюджета управлению культуры 7,9 млн тенге на проведение фестиваля к 40-летию театра кукол. Фестиваль недавно прошел.

На сессии выяснилось, что управление культуры раньше запрашивало финансирование в сумме 17,9 млн тенге, но депутаты одобрили только 10 млн. А сейчас та самая сумма на фестиваль и обозначилась.

- Фестиваль был хороший. Наверно, и нам, депутатам, надо быть внимательнее, а управлениям лучше планировать свои потребности, обосновывать заявки. Но практика, когда мы должны одобрять финансирование постфактум, это все равно не есть хорошо. Ее надо менять, - осталась при своем мнении Сергазинова.

На этой сессии ни одна из запрошенных сумм не была отклонена или уменьшена. Наоборот, поступило предложение профинансировать приобретение мебели для больницы в Аркалыке, где завершается ремонт. Управление здравоохранения обозначило потребность суммой 60 млн тенге.

- Если депутаты одобрят, то мы деньги найдем, - пообещала Мусагазина.

Депутаты все одобрили единогласно.