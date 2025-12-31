На аппаратном совещании 29 декабря аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, подводя итоги года, остановился на внешнем облике городских многоэтажек. За шесть лет ремонт фасадов выполнен в 188 домах. И есть планы на 2026 год.

- В следующем году мы планируем провести ремонт 37 многоэтажных жилых домов, - сказал аким. - Если обобщить работу, которая проводится с 2019 года, то мы ремонтируем, окрашиваем фасады, меняем балконы, обновляем кровли. Придаем единый архитектурный облик домам. С 2022 года мы стали подходить с требованием художественного светового оформления как домов, которые мы включаем в ремонтный перечень, так и новых. Сегодня в отделе архитектуры мы не выдаем архитектурно-планировочное задание и не согласовываем эскизные проекты, если они не предусматривают подсветку. Это не только красиво, но и для безопасности очень хорошо.

Примером ремонта, полностью соответствующего городскому дизайн-коду, является, по словам акима, дом по ул. Баймагамбетова, 164. Особенность его в том, что на первом этаже размещено множество объектов бизнеса. Ремонт фасада акимат использовал для унификации всех входных групп и размещения вывесок, визуальной рекламы.

- Там работы еще не совсем завершены, немного осталось. В целом получилось все, как планировали, - подытожил Жундубаев, - мы, как обещали, обустроили тротуары к каждой входной группе - а их там 22, высадили кустарник, засеяли газон, весной посмотрим и что-то поправим, если надо. Предпринимателям спасибо, что откликнулись. Думаю, что такой ремонт и для их бизнеса - очень хорошо.

При этом на данном образце городского фасадного дизайна нет архитектурной подсветки. Надо полагать, что пока

Фото автора