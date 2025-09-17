16 сентября стартовал Международный фестиваль театров кукол «KostanayPuppetLife», который продлится 5 дней. В фестивале принимают участие профессиональные коллективы из 10 театров, представляющих 6 стран мира: Китай, Иран, Перу, Россию, Узбекистан и Казахстан.

Шествие сопровождалось музыкой и песнями

Яркое событие началось вечером 16 сентября праздничным шествием от Сити-центра до площади областного акимата, где сменилось столь же впечатляющим концертом.

Андижанский областной театр кукол

- Я приехала из Узбекистана с труппой Андижанского областного театра кукол, - поделилась с "НГ" актриса Нигора КАЗАКОВА. – Мы привезли спектакль «Солнечный лучик» - это трогательная история о дружбе и взаимопонимании. Представлен он будет 20 сентября. В Костанае впервые. Самые приятные впечатления - это то, что нас радушно и тепло встретили. Рады быть приглашенными на замечательный фестиваль, хорошая возможность для обмена опытом и творческого обогащения.

Активные участники церемонии открытия фестиваля



В программе фестиваля спектакли самых разнообразных жанров, отличающиеся оригинальной сценографией и уникальными художественными приемами, а также знакомство с богатыми традициями кукольного искусства разных стран.

Горожане прибывают

Жительница Костаная Настя ТУГУЗОВА шла на автобусную остановку и услышала песни. Пришла на музыку и совсем не ожидала увидеть такое масштабное и яркое мероприятие.

- Получила массу положительных эмоций! - говорит она. - В автобусе объявляли о фестивале, но не придала этому значения. А тут! Спасибо всем за организацию. Приятно удивлена! Я думаю, что это, несомненно, способствует укреплению мира, а также добра. А приятней всего видеть моих земляков из России, ведь я сама родом оттуда.

Кукольное шоу впереди

Жители города фотографировались на память с участниками из разных стран.

Айша Курманбекова – фото на память

- Пришла с самого начала, - рассказала Айша КУРМАНБЕКОВА. - Для нашего города действительно масштабное мероприятие. Уверена, что дети будут в восторге, да и взрослые тоже. Билеты пока еще не приобрела, но обязательно схожу, очень хочу посмотреть китайский кукольный театр. У нас еще не было ничего подобного. В программе фестиваля множество постановок как для детей, так и для взрослых. Считаю, что смотреть спектакли необходимо всей семьей - это особенно здорово, после, можно вместе обсуждать увиденное.

Режиссер Mr. CHEUNGChunFai на пресс-конференции

На пресс-конференции перед открытием фестиваля иностранные гости говорли, что перенимание опыта позволяет создавать новое, основанное на богатом наследии прошлого. Костанайский кукольный театр произвел на них яркое впечатление. Отмечали трепетное отношение нашего города к кукольному искусству, которое, по их мнению, находится на высоком уровне, что и является большим богатством. Не важно, что Костанай - не Астана. Важнее всего перспективы, которые открываются здесь.

Ясения Громова, режиссер Курганского театра кукол «Гулливер».

- У меня сегодня в голове смешались все языки! – с улыбкой призналась Ясения ГРОМОВА, режиссер Курганского театра кукол «Гулливер». - Мы представим моноспектакль «Журавль и цапля» 18 сентября. В данной постановке участвует всего лишь один артист, который управляет шестью разными куклами. Это минимализм. Идея спектакля родилась из моего неравнодушия к литературным произведениям, и в этот раз мы решили выбрать трогательную историю любви. Спектакль в исполнении Владислава Шастинадлится 45 минут. Подготовка была непростой, заняла чуть больше месяца. Основная сложность заключалась в том, чтобы в простых формах найти истинную живость и выразительность. Художник – главное действующее лицо в создании живого мира спектакля. Все, что превращается в куклы, рождается из его воображения и мастерства. Стиль и эстетика спектакля полностью продиктованы его видением. Хочу выразить огромную благодарность за приглашение! Я никогда не участвовала в таком творческом фестивале. Надеюсь, что зрители почувствуют наше трепетное отношение к спектаклю.

Программа фестиваля включает конкурсные показы спектаклей, мастер-классы от ведущих мастеров кукольного искусства, а также творческие встречи и экскурсию. В составе жюри авторитетные театральные деятели: Анар Еркебай (Казахстан), Марина Юдже (Турция), Мухамадулло Таваров (Таджикистан).

Ибагуль Барсакбаева

- Об этом фестивале я узнала две недели назад и с нетерпением ждала его начала, - говорит театралка Ибагуль БАРСАКБАЕВА. - Несмотря на свой возраст, я все же люблю детские спектакли и стараюсь не пропускать ни одного. Особенно нравятся спектакли на казахском языке. Фестиваль будет продолжаться пять дней, и я приобрела билеты на все спектакли, мне интересны все страны-участницы. Театр из России привез спектакль моего детства - "Журавль и цапля", жду с нетерпением.

Хосе НАВАРРО, режиссер из Перу, поделился, что скромная сцена порадовала его необыкновенной теплотой.

Хосе Наварро: «Костанай – достойный город»

- Искренний интерес к самовыражению и возможность обмена опытом с коллегами представляются здесь бесценными, - говорит он. - Демонстрация собственных работ и знакомство с творчеством самобытных мастеров кукольного искусства вдохновляют. Современные театры становятся все сложнее. Мы осваиваем новейшие инструменты и методы, стремимся к синтезу искусств. Это, можно сказать, играет ключевую роль в привлечении зрителя. Думаю, что приобрету здесь профессиональный опыт. Несмотря на совсем небольшое количество времени в вашем городе, мои впечатления самые хорошие. Костанай - достойный город.

Всем «Привет»

