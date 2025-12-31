Казахстанцы обсуждают, как скажется на нашем рынке ситуация с продажей 50 тысяч машин с пробегом в России. Уже в новом году в соседней стране намерены реализовать со скидками от 5 до 40% авто, бывшие в лизинге, но изъятые у владельцев из-за нарушений условий договоров, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Informburo.kz

Эксперты считают, что массового перетока этого объёма из России на наш рынок ждать не стоит. По оценкам специалистов, в Казахстан может уйти не более 20% от общего количества авто с пробегом.

- Автомобиль стоит на рынке 10 млн тенге, допустим. Если они предлагают со скидкой 40%, то, естественно, потребитель поедет и возьмет эту машину, заплатив при этом НДС. НДС же тоже будет увеличен. Поэтому тут всё зависит от привлекательности суммы. Но я уверен, что это не будет очень сильно выгодно, потому что вряд ли лизингодатели будут её отпускать по совсем заниженной цене себе в ущерб, – считает президент ОО "Ассоциация безопасного дорожного движения "Общая дорога" Арсен ШАКУОВ.

Вероятнее всего, основную часть автомобилей перехватит российский потребитель. Там они окажутся заметно дешевле, без дополнительных расходов в виде НДС и пошлин.

При этом в 2026 году таксопарки РФ должны перейти на автомобили собственной сборки, что может вывести на рынок до 800 тысяч подержанных иномарок. Часть этих машин, скорее всего, выкупят сами таксисты, а основную долю поглотит внутренний рынок России, который уже несколько лет испытывает дефицит автомобилей.

- Эти машины, я думаю, внутренний рынок легко переработает и будет рад. Потому что в такси используют машины не самые старые, двух-трёхлетки максимум. Это лакомый кусочек для рынка в России. Поэтому почему они пойдут к нам? У нас дефицита никакого нет в автомобилях. У нас, наоборот, ещё заводы строят, – уверен автоэксперт Алексей АЛЕКСЕЕВ.

Но часть этих машин может появиться и на казахстанском рынке. В то же время ввоз автомобилей в Казахстан остаётся недешёвым из-за утильсбора и таможенных пошлин. Поэтому, как говорят эксперты, к нам чаще попадают не массовые партии, а точечные поставки, спецзаказы, редкие модели или автомобили с двигателями, которых нет на отечественном рынке.