Районный суд в Аулиеколе признал виновным председателя «Правозащитного центра Костанайской области» Николая ГИНЬЯТОВА в распространении клеветы, соединенной с обвинениями в совершении коррупционного преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа в 200 МРП (786 400 тенге). Решение огласили вечером 29 декабря.

Николай Гиньятов / Кадр из видеотрансляции

Заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА посчитала клеветой публикации, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Сейчас по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 29 августа замакима заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». Гиньятов же утверждает, что такие схемы возможны только вследствие ненадлежащего исполнения Мусагазиной, курирующей госзакупки и здравоохранение, ее должностных обязанностей.

Гульбарам Мусагазина

Экспертиза считает...

В тот же день, 29 декабря, в суде изучили результаты судебной экспертизы. Специалист из Усть-Каменогорска проанализировала 14 постов со странички «Правозащитного центра» в соцсети Instagram. Суд зачитал выводы: «В исследуемых текстах №№ 1, 3, 5-12 содержится отрицательная оценка действий Мусагазиной, выраженная в оценочной форме. В текстах №№ 2, 4, 13 содержатся сведения в утвердительной форме, подлежащие верификации, и в случае несоответствия действительности являются сведениями, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Мусагазиной. В тексте № 5 содержатся признаки унижения чести и достоинства личности, однако не содержат в себе каких-либо языковых единиц в неприличной форме».

Адвокат Наталья КИМ, представляющая интересы заместителя акима, отмечала: хотя экспертиза проведена некорректно, некоторые выводы совпадают с теми, что сделаны в экспертизе, изготовленной ранее по заказу Гульбарам Мусагазиной. Николай Гиньятов просил суд обратить внимание на то, что эксперт не проверяла достоверность указанных в публикациях сведений.





- Моя позиция простая: есть фактическая сторона вопроса в коррупции, злоупотреблении и масштабных хищениях, - пояснял Гиньятов, комментируя одно из своих ходатайств. - Они выражались в том, что конкретные больницы региона закупали дорогостоящее медоборудование по завышенным ценам у одного и того же поставщика. Какое к этому всему имеет отношение госпожа Мусагазина, я дал этому свою оценку, как я вижу эту ситуацию. И моя оценка не должна совпадать с позицией Мусагазиной. Что касается самих закупок, то у нас есть ответ главного врача Амангельдинской районной больницы, в котором прямо указано, что закупленные виброакустические аппараты, согласно государственному стандарту, положены только в реанимации. А в этой больнице нет отделения реанимации. Там есть только одна или две палаты интенсивной терапии. А дальше я приобщил информацию о том, сколько аппаратов закуплено и сколько раз их использовали. Например, Карабалыкская больница купила аж 7 аппаратов, а использовала лишь десятую часть от мощности одного. Эти сведения в моих публикациях не могут быть заведомо ложными, которые бы я публиковал с целью ее опорочить.

Правозащитник не верит, что у Гульбарам Мусагазиной нет полномочий контролировать руководителей управления здравоохранения.

- Вы считаете, что вправе давать оценку деятельности Мусагазиной? - спросила судья Балжан ОСПАНОВА.

- Ну это же фактические обстоятельства, ведь прокуратура области подтверждает, что в больницах региона похитили более 2 млрд тенге, - ответил Гиньятов. - И я публиковал информацию о том, где и как проходили хищения. Я нигде не писал, что Мусагазина имеет прямое отношение к хищениям. Я описывал ситуацию в здравоохранении на конкретных примерах.

Гиньятов вновь обращал внимание, что в протоколе полиции указана только одна публикация от 18 августа. И ему непонятно, почему суд изучает сразу 14 его публикаций, которые полиция даже не просматривала.

Анархия в акимате?

В прениях Наталья Ким подчеркивала: «Гиньятов заведомо был осведомлен о деятельности Мусагазиной, но, несмотря на наличие официальной информации, умышленно распространил ложные и порочащие сведения».

- В деле есть показания свидетеля, руководителя управления экономики и финансов Данияра Абулгазина, который пояснил принцип формирования заявок облздрава для приобретения медоборудования, - отметила Ким, - и подтвердил, что объективно Мусагазина не могла влиять на содержание заявок или результаты их рассмотрения, так как бюджетная комиссия - это коллегиальный орган, а замакима не имеет специальных полномочий. Тот факт, что Мусагазина курирует сферу здравоохранения, не означает, что она может управлять деятельностью или контролировать все внутренние процессы госоргана. В ее обязанностях нет функции детального вмешательства в текущую работу каждой больницы.

Ким заявила, что правозащитник «сознательно игнорировал достоверную информацию и вводил общественность в заблуждение».

Николай Гиньятов в прениях подчеркивал, что Мусагазина до поста замакима руководила управлением экономики и бюджетного планирования, следовательно, давно работает с бюджетом Костанайской области.

- Указания заместителя акима области обязательны к исполнению для подчиненных ему управлений, - сказал Гиньятов. - У нас тут сейчас сторона потерпевшего пыталась представить какую-то анархию, что заместитель акима или даже сам аким области не наделен полномочиями контролировать работу управления здравоохранения. Это совсем не так! На то они и курирующие заместители. Они не только руководят, но и несут персональную, в том числе политическую ответственность за состояние дел в вверенных им сферах. Нельзя занимать должность и говорить, что ни к чему отношения не имеешь. Я ведь даже не обвинял ее саму в хищениях. А все мои оценочные суждения были о конкретной ситуации, связанной с расследованием коррупции в сфере здравоохранения. Ей и давалась негативная оценка. Цензура в Казахстане запрещена. Суд меня спрашивал, могу ли я давать оценку. Собственно, а почему нет?! У нас же не могут принуждать к положительной оценке. Есть конституционное право на свободу слова. Как можно оценивать хищения в 2 млрд тенге и обойти вниманием замакима, которая отвечает за эту сферу? Никак!

Судья Балжан Оспанова признала Гиньятова виновным и наказала его штрафом. И отказала в удовлетворении жалобы правозащитника на действия полицейских. Это решение не окончательное и может быть обжаловано.

Николай Гиньятов сообщил корреспонденту «НГ», что воспользуется своим правом и направит жалобу в апелляционную коллегию областного суда.