Один из ее вопросов - внесение изменений в областной бюджет. Разные управления на свои нужды в общей сложности просят дополнительно 5,5 млрд тенге. Сегодня, 25 сентября, на совместном заседании постоянных комиссий депутаты разбирались, насколько насущны потребности.

Фото azattyq-ruhy.kz

Самые жаркие дебаты разгорелись по сумме 60 млн для управления спорта. Цель - возместить затраты на проведение международного конного марафона «Ұлы дала жорығы».

Кадр из видеотрансляции

- Как вы знаете, мероприятие проходит на территории Жангельдинского райна, приурочено к празднованию 140-летия со дня рождения Мыржакыпа Дулатова и дает большой имидж нашему региону, - сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильясхан АМИРБЕКОВ.

В целом на нужды управления спорта запросили 64,4 млн тенге, из которых 4,4 млн - на приобретение двух тандемных велосипедов для открытия новой группы (пара велоспорта) в спортивном клубе КГУ. По этой сумме вопросов не возникло.

А вот по возмещению затрат на марафон дебаты развернулись довольно горячие дебаты.

Кадр из видеотрансляции

- Почему задним числом делается? Разве это законно? Байга идет, уже там поели, погуляли, а теперь из бюджета возместим, так что ли? - спросила депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. - Это же мероприятие заранее планировалось провести. Если о Дулатове речь, то еще много лет назад было известно, когда у него юбилей. Я не пойму, вы хотите руками депутатов узаконить такой механизм выделения денег из бюджета?

Заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА ответила, что заявка на финансирование управлением спорта была подготовлена еще в июле, но ее не рассматривали, потому что «нецелесообразно было собирать внеочередную сессию только из-за 60 млн тенге».

Сергазинова возразила, что онлайн депутатам собраться несложно. И расшифровала, что именно кажется ей неправильным в обозначенном механизме выделения бюджетных средств.

Фото из архива "НГ"

- Помните историю с ФОКом в Карабалыке? Там предпринимателю государство тоже должны были провести возмещение затрат. Однако ему денег не дали. Получается избирательный подход: кому хотим, возместим, а кто не понравился - тому нет, так что ли?

- У нас подписан меморандум о взаимодействии с департаментом экономических расследований. И в данном случае ДЭР счел, что у компании, которая строила ФОК, завышены расходы, - пояснила Мусагазина. - Могу предоставить документы.

Вопрос Сергазиновой поддержал председатель общественного совета области Серик БЕКТУРГАНОВ.

- В бумагах, которые мы получили, написано «На проведение марафона». Марафон начался. Как будет осуществляться финансирование? Конкурс будет? Как задним числом будут деньги осваиваться в бюджете, чтобы не было нарушений финансовой дисциплины? - спросил он.

- Вы же знаете, что государственные закупки можно проводить по предварительному протоколу. Бюджетная заявка к нам зашла своевременно, услуги оказаны, - пояснила Мусагазина. - Тут как раз в докладе звучал пример: иногда мы строим объекты и потом выплачиваем. Подрядчики или поставщики уже вложили свои деньги. А выплатить им или нет, это на усмотрение депутатов.

На заседании не присутствовал руководитель управления спорта, поэтому не мог дать пояснения, как планировались расходы на проведение конного марафона. До завтрашней сессии депутат Сергазинова должна их получить.

Кстати, одним из объектов, расходы на который подрядчику должен возместить бюджет, являются теплосети Житикары.

- 200 млн тенге необходимо на продолжение там строительно-монтажных работ по двум проектам теплоснабжения: на улицах Жибек жолы и Алтынсарина, - сказал Ильясхан Амирбеков. - В городе тяжелая ситуация с теплосетями, что может создать угрозу срыва отопительного сезона.

Кадр из видеотрансляции

- Работы начаты? Успеют там освоить деньги, погодные условия позволят? - спросила депутат Кырмызы ЖАНБЫРШИНА.

Оказалось, что работы уже завершены, буквально сегодня на сетях проводят гидравлические испытания. А подрядчик работал на собственные средства, в том числе кредитные. Ждет возмещения расходов.

Жанбыршина также обратила внимание, что для управления образования запрашиваются средства на содержание пяти вновь введенных школ, в их числе костанайские школы в жилом массиве Кунай и в микрорайоне Береке.

- Акт ввода у них уже есть? - поинтересовалась депутат.

- Когда мы подавали бюджетную заявку, мы сроки согласовывали с управлением строительства, - ответила заместитель руководителя управления образования Аида ХУСАИНОВА, - по школе в Береке мы ставили содержание 2 месяца, по Кунаю — 1 месяц, комфортную школу в Костанае поставили содержание с 1 ноября. На содержание школы ERG, которая открылась 1 сентября в Рудном, просим 47 млн тенге, на содержание комфортной школы в Ауликоле, которая тоже открылась в начале учебного года, 28 млн тенге.

По словам Хусаиновой, если школы не будут введены в указанные сроки, деньги возвратят в бюджет.