По данным Минсельхоза РК, на 24-25 сентября из примерно 16 млн га зерновых и зернобобовых посевов в стране убрано 10,2 млн га, или 63,7% от общей площади, намолочено 15,5 млн тонн зерна, и цифры эти час от часа растут до прогнозируемых 24 млн. Сайт ведомства публикует урожайность всех прочих культур, даже капусты и моркови, но про зерновые молчит. В Костанайской области процент сбора - схожий, если не больший. Разным хозяйствам нужно «дожать» от недели до трех в зависимости от площадей, техники и, конечно, погоды. О том, как убирают последнюю треть зерновых, - на примере одной очень неслучайной агрокомпании.

Эту клетку, говорят механизаторы, можно убрать за смену - была бы погода

Карл Маркс и товарищество

22 сентября. Сорок минут от Костаная и мы уже в Озерном. Едем вдоль зеленого ограждения, за которым хладнокровно пожевывают корма черно-белые голштино-фризы, и этих родовитых коров здесь 7 000, из них - 2 000 дойных. На молочно-товарной ферме в селе все и держится, а зерновое производство - так, побочное занятие. Но именно об уборке зерновых сейчас и речь.

Мы в товариществе имени Карла Маркса. Его директор Иван ВЕЧТЕЙН в свое время отказался от топонимической деидеологизации, и теперь памятник бородатому политэкономисту в Озерном, как говорят, - единственный в стране. В 2018-м на его 200-летие в ТОО понаехали казахстанские коммунисты во главе с товарищем Косаревым и с удовольствием митинговали.

Молочно-товарная ферма ТОО им. Карла Маркса

В товариществе засевают 19 тыс. га, и в основном это кормовая база: однолетние травы, ячмень на фураж, суданка, горох, донник и кукуруза. Ведь ясно, что поголовью требуются сено, силос, сенаж и концентрированные корма.

Иван Вечтейн: «Сей мы только зерно, у нас работало бы раза в три меньше людей»

- Животноводство не поддерживает полеводство, оно само и есть основной двигатель, который формирует главный доход, - рассуждает Иван Матвеевич. - Сей мы только зерно, у нас работало бы раза в три меньше людей, да и то не круглый год. А так мы даем работу четыремстам сотрудникам.

Уже возле конторы понятно: здесь дружат с экономикой

В общем, Карл Маркс бы порадовался: настоящее товарищество, а МТФ - вообще отдельная тема. Но, напомню, у нас на повестке дня - сбор злаковых. В этом году их в Озерном посеяли 6 200 га, это мягкие сорта пшеницы: преобладают «омская-36» и «айна» карабалыкской селекции.

Ей не хватило тепла

Главный агроном компании Владимир ПАНЧЕНКО обходит небольшую пшеничную клетку. Здесь сорт «айна» второй репродукции. Сеяли 27 мая - оптимально. И влаги было достаточно, но, если брать по сумме температур, холодновато. Владимир Сергеевич внимательно считает зерна в колосе и показывает мне:

Владимир Панченко: «Есть и щуплые зерна»

- Вот смотрите, есть щуплые. Эх, тепла нашей «айне» не хватило…

Владимир Панченко: «Тепла нашей «айне» не хватило»

Масштабную уборку здесь начали 22 августа и с постоянными «мокрыми» перерывами продолжают до сих пор, хотя при ясной погоде дел-то осталось от силы на неделю, а это меньше трети всего зернового клина хозяйства.

Виталий Лойко: «Прямо чувствуешь, когда пашня сырая, комбайн по-другому идет»

- До конца смены 100-150 га пройдем, - оценивает комбайнер Виталий ЛОЙКО. - Это поле за полный рабочий день мы бы убрали, если б не влажность. А так прямо чувствуешь, когда пашня сырая, комбайн по-другому идет. Да и влагомером замеряем, конечно.

Виталий проходит на «Джон Дире» сотню метров, потом останавливает свой комбайн и зачем-то роется в валке из соломы и половы:

Виталий Лойко: «Если остается много зерен, нужно менять настройки»

- Я проверяю вымолачивание зерна из колоса. Его даже руками можно ощутить. Если остается много зерен, нужно менять настройки, зажимать зазор подбарабанья и самому молотильному барабану добавлять обороты.

Хотя нынешние осадки, говорят аграрии, - это так, нежелательное недоразумение, если сравнить с позапрошлым годом. Тогда все были рады видам на урожай за 22-23 ц/га, некоторые даже начали убирать пшеницу на свал, и тут все залило долгими и нудными дождями, когда за несколько дней местами выпало больше 100 мм. Все проросло на корню, и многое из того, что удалось потом собрать, пошло как неклассная пшеница, фураж. Эта страшилка заставляет фермеров быть очень осторожными, еще раз напоминая: у нас в рискованной агрозоне погода может отчебучить что угодно. И раздельным комбайнированием (это когда на свал) особо не увлекаются - стараются больше прямым, чтобы не оставлять на поле валков, мало ли что.

Поле деятельности

Нынешний агросезон, по коллективному суждению знатоков от сохи, был более благоприятным начиная с осенней влагозарядки и весенних осадков.

- Летом на злаковых было много болезней и вредителей, но нам это не впервой, - говорит Владимир Панченко. - Так что для минимизации последствий мы использовали всю необходимую агрохимию. Начиная с предпосевной кампании прошли глифосатами. Во время гербицидной обработки посевов работали как против двудольных, так и злаковых сорняков. При кущении проявляет себя трипс, так что прошлись и инсектицидами, а на флаг листа - фунгицидами. Если ситуация требует, проводим десикацию.

Правда, в этом году мотыльков и клопов (эти негодяи особо любят мягкую пшеницу в стадии налива колоса) видели только в соседних районах, а в самом хозяйстве - всего на одном участке, который оперативно отработали.

К тому же на фазе кущения и выхода в трубку прошли продуктивные, даже обильные дожди, и хлеб наливался. Впрочем, жалуются агрономы, шли эти осадки неравномерными, даже рваными, обычно грозовые дожди часто такими и выпадают. Это когда, например, в поселке Озерном жители улицы Молодежная видят настоящий ливень, а у их соседей с ул. Баймагамбетова все сухо.

- Ни одна уборка на другую не похожа, - рассуждает Иван Вечтейн. - Но для нас ситуация обычная и привычная в плане трудностей, которые предстоит преодолевать. Уборка без дождей и прочих природных неожиданностей - большая редкость. Год, как мы думаем, по условиям лучше среднего, по урожайности - тоже: здесь «серединкой» мы считаем 17-18 ц/га. После завершения пшеницы мы сразу включаемся в уборку кукурузы на корма. На это тоже потребуется около недели. К 7 октября, если ничего не помешает, мы все завершим.

Техника ТОО полдня стояла на машдворе из-за дождика в 1,2 мм

- 19-20 ц/га рассчитываем собрать, это тысяч двенадцать тонн вала, - добавляет Владимир Панченко. - Видовую-то урожайность считали, но погода может сыграть свою роль: не дай бог, подуют сильные ветра, когда идет осыпание, а это потери. Или вот сегодня капал совсем небольшой дождик, 1,2 мм всего, но комбайны вышли только в три часа дня. К тому же любые нежелательные осадки перед уборкой - это проросшее зерно, сорняк и подгон, то есть снова потери и затраты на сушку и подработку.

Выращенное зерно после закладки семян (это святое дело) хозяйство продает почти одним и тем же постоянным покупателям, причем только казахстанцам - производителям кормовой муки и обычным мельникам. Это, конечно, не принцип, деньги не пахнут. Просто от иноземцев что-то нет предложений.

И для кого мы сокровище растили?

- Но ценообразование, которое мы сейчас видим на локальном зерновом рынке, - замечает агроном Панченко, - нас не устраивает, это обидно мало. Это 85 тысяч тенге за тонну пшеницы третьего класса с небольшими вариациями. А ведь себестоимость производства выросла, если учитывать, например, удорожание удобрений. Вот смотрите: российские азотно-фосфорные удобрения на следующую весну продают по 350 тыс. тенге за тонну, а полтора года назад они стоили от 240 тыс. (145% роста!) Казахстанский аммофос дешевле, от 246 тыс. за тонну, но продукция северных соседей выше по содержанию активных веществ: в российском 52% фосфора, в отечественном - 46%. Несмотря на это, мы полностью перешли на наш аммофос, просто потому, что он доступнее. Выросли в цене и запчасти, и ядохимикаты, да и весь комплекс защиты растений. Справедливой ценой сейчас, исходя из роста затрат, думаю, было бы не меньше 100 тысяч за тонну.

Экономист Иван Кривонос: «За нашу пшеницу больше 80 000 за тонну не дают»

- И то, 85 тысяч тенге предлагают за тонну зерна очень хорошего качества, - вступает в беседу главный экономист хозяйства Иван КРИВОНОС, - а за нашу больше 80 000 не дают: покупатели смотрят на хлебопекарные качества, на клейковину. У нас она 22-23, а надо бы 25-26.

Описанные условия и параметры влияют и на рентабельность растениеводства в целом по региону. Если несколько лет назад порогом выгодности для зерносеющих хозяйств было 7 ц/га, а при цене от 130 тыс. за тонну - и 5 ц/га (при сборе ниже этой крайней планки затраты не отобьешь), то теперь новая черта, с которой можно «сработать на ноль», прошла примерно по 10 ц/га. И то, смотря как считать затраты: 10 ц/га - это если восполнять «оборотку», а если считать амортизацию долгосрочных материальных активов, например, основной техники?

- Но у нас в хозяйстве нет такой уж прямо старой техники, которая нуждается в срочной замене, и в этом нас вытаскивает доход от животноводства. И мы никогда не падаем духом, не жалуемся на погоду, - добавляет главный агроном. - Мы реалисты и готовы ко всему. Катастрофы никакой нет и причин плакаться в жилетку тоже.

Отчет министра и жалобы экономиста

По словам главы Минсельхоза Айдарбека САПАРОВА, уборочная кампания по всей республике идет с опережением темпов прошлого года. Этому, в частности, способствовали, как заявил он, «созданные правительством условия для льготного финансирования».

- А у нас есть проблемы с господдержкой, с субсидированием: обещанное не всегда выполняется, - жалуется экономист Иван Кривонос. - Мы очень долго, к примеру, ждали субсидий на технику. Это от 25% до 30% в зависимости от поставщика и приоритетности. То, что подавали через gosagro.kz в позапрошлом году, получили только в прошлом. А средства по заявкам прошлого года до сих пор не получены, хотя сами заявки приняты, проверены, обработаны, утверждены облуправлением и поставлены на оплату. Нам говорят: нет денег.

Или вот конкретный пример: в этом году в Озерном приобрели за €720 000 два германских кормоуборочных «Ягуара». В прошлые 15 лет такие комбайны субсидировались, а в этом году из комплекта «комбайн, подборщик и жатка» прошла по льготе только последняя. Почему - неизвестно.

- Это притом, что государство ратует за развитие животноводства, которым сейчас мало кто желает заниматься, - замечает Кривонос. - Беда также в том, что мы не имеем права оперативно корректировать заявку на субсидирование, если, допустим, поняли, что севооборот изменится в связи с погодными прогнозами и прочими факторами. В общем, в субсидировании сегодня нет ни стабильности, ни надежности.

Как бы то ни было, пройдена бóльшая часть осенней кампании. Если принимать оценку Минсельхоза, то общеказахстанского зернового вала (24 млн тонн по прогнозу) будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в продовольственном зерне, фураже и семенном материале, а заодно и сохранить экспортный объем.

