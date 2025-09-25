Супруги Ромашкины заняли деньги у 35-ти своих бывших односельчан якобы на бизнес по растаможке и последующей продаже машин. Потерпевшие присылали деньги на счет некой Азамят А.

Согласно обвинению, подсудимые обнадеживали сельчан, что машины вот-вот будут проданы и они вернут долги, авто нужно лишь растаможить.

При этом свидетельница Азамят АБДУЛЛАЕВА сообщила в суде, что Ромашкины должны ей крупную сумму денег и периодически возвращали ее. Вопрос - не займами ли от потерпевших? И был ли в таком случае вообще бизнес по продаже авто?

Судья Серик Айбасов и подсудимые (справа) / лица скрыты по ходатайству Ромашкиных

Согласно обвинению, Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ, воспользовавшись доверием, принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка Костанайского района, в котором сами когда-то жили, взять кредиты на общую сумму более 200 000 000 тенге для растаможки машин на продажу. Обещали досрочно их погасить, а некоторых - отблагодарить дополнительными деньгами. Но досрочно погасить кредиты у супругов не вышло, и они до поры до времени ограничивались погашением ежемесячных платежей. Когда платить перестали, потерпевшие обратились в полицию.

Азамят Абдуллаеву допросили онлайн 25 сентября в Костанайском межрайонном суде города Тобыл. У нее свой бизнес по выращиванию и продаже овощей.

- Познакомились с Ромашкиными в 2022 году, когда в Садчиковке сажали картошку, - рассказала она. - Дядь Виталик трактор нам чинил часто. Когда у меня брат заболел раком, срочно нужна была операция, улетели и оставили Ромашкиным картошку для реализации. Там на 25 млн тенге выходило. Договорились, что теть Оля будет сама картошку продавать и вернет нам сумму и еще 5 млн тенге сверху. Она потихоньку продавала и отдавала нам деньги. Вернула всю сумму. Потом заняла 40 млн тенге с обещанием вернуть 50 млн тенге. На бизнес. На какой, не говорила. Эти деньги вернула еще не в полном объеме. Потом заняла еще 6 млн тенге. Их полностью вернула.

Прокурор пыталась выяснить даты всех переводов, которыми Ромашкина погашала долг перед Абдуллаевой, но последняя их не вспомнила.

Свяжет ли гособвинитель эти переводы с теми, что потерпевшие делали на счет Азамят, чтобы уличить подсудимых во лжи бывшим односельчанам и поставить под сомнение существование бизнеса по продаже авто? Ведь, согласно материалам дела, Ромашкины занимали деньги под предлогом растаможки машин, но Абдуллаева, которой поступали эти займы, о причастности к этому бизнесу не заявляет.

Однако прокурор не расспросила Абдуллаеву о том, кто переводил ей деньги: Ромашкина со своего счета или неизвестные ей имена, среди которых могли бы оказаться потерпевшие. Ведь последние четко помнят «Азамят А.», указанное вграфе получателя денег.

Допрашивать свидетелей продолжат 7 октября.

Фото автора