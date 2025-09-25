Чемпионат среди мужчин, женщин, молодежи, старших юношей и девушек стартовал 22 сентября и продлится до 30 сентября. В соревнованиях принимают участие 80 спортсменов из 15 регионов республики: Астаны, Алматы, СКО, ВКО, ЗКО, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Жетысуйской, Костанайской и Атырауской областей.

Из них один международный гроссмейстер – Анель Давлетова из ЗКО, многократная чемпионка РК среди женщин, призер ЧРК среди мужчин, чемпионка Азии среди женщин. Два мастера спорта международного класса: чемпион мира среди спортсменов-инвалидов, призер Азии, многократный чемпион РК Данил Гайнулин (Павлодарская область) и многократная чемпионка РК среди женщин, чемпионка мира среди девушек, чемпионка Азии среди девушек Тоғжан Тажибекова (ЗКО). А также 13 мастеров спорта РК, 35 кандидатов в мастера спорта, 12 спортсменов с первым спортивным разрядом и 17 спортсменов с массовыми разрядами.

За досками встречались разные поколения. При этом младшие играли отдельно

Один из сильнейших мастеров РК Мухамбет Абдурахманов и гость из Туркестана Сенбек Дуйсенбай

Этот турнир давно ждали, и предварительно провели несколько турниров, одной из-за задач которых была подготовка к соревнованиям. К сожалению, шашки Костаная оказались представленными лишь инвалидами и ветеранами. Но зато команда оказалась дружной.

Мастер спорта Софья Ершова и одна из лидеров женских шашек Сауле Бейсембаева

В соревнованиях принимают участие мастер спорта, победитель и призер многих республиканских соревнований Софья Ершова, начавшая турнир с равной встречи с гостьей из Семея, тоже инвалида по зрению Сауле Бейсембаевой. Их встреча завершилась вничью. В следующем же туре Софья одержала победу.

Мастер спорта Юрий Соколков и костанаец Петр Самойлов

Другой костанайский представитель КОСа Петр Самойлов в упорной борьбе сыграл с равным счетом с одним из сильнейших ветеранов Казахстана Юрием Соколковым.

Один из лидеров костанайских шашек Василий Каленский и старейший участник турнира по классике, костанаец Иван Козьма

Удачно начал турнир и ряд других спортсменов Костаная. Это Василий Каленский, Иван Козьма, Айдар Бигалиев. В более сложном положении оказались три других участника соревнования. Но тут многое зависело и от жребия.

Один из сильнейших игроков Костаная Айдар Бигалиев и костанаец Вячеслав Тупицын

Необходимо упомянуть, что в состязаниях мужчин играют по швейцарской системе. И в шахматах, и в шашках это означает, что чем больше побед, тем сильнее оказывается следующий противник. К тому же в номинации «классика» играют в так называемые «летающие шашки». Правила - как и в привычных шашках, но первые ходы, основываясь на специальных таблицах и компьютере участникам выдаются. Это делается для того, чтобы отойти от заученности дебютов.

Костанайский участник Абай Доскенов и один из ведущих игроков Костаная Отари Квиквиния

После классики участников ожидают еще рапид и блиц.

Участники из Костаная Жалгас Спанов и Касым Сатубалдин

О ходе соревнований и их итогах газета сообщит.

Автор - мастер спорта, член городского Совета ветеранов

Статья написана при участии судейской коллегии

Фото предоставлены судейской коллегией