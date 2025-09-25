У товарищества возник спор с ИП «KAZAKH TIM», который в прошлом году провел для конного завода уборочную кампанию на 1 047 га. За работу ТОО должно было заплатить ему 17 млн тенге еще до конца ноября 2024 года. Однако денег тогда не было, нет их и сейчас. Зато есть интересная позиция, как из такого положения выйти с плюсом. И пусть партнер отойдет.

Власть переменилась

Ради разрешения этой ситуации совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции провел выездное заседание в Костанайском районе.

Совет по защите прав предпринимателей провел выездное заседание в Тобыле / Фото Галины КАТКОВОЙ

Обычно палата предпринимателей не вмешивается в споры бизнеса с бизнесом, чтобы не оказать никому предпочтения. Но ТОО «Казах тулпары» - это предприятие со 100-процентным участием государства, что, впрочем, не мешает ему постоянно пребывать в бедственном финансовом положении. Однако путь выхода из него, избранный в этот раз, заместитель руководителя департамента экономических расследований по Костанайской области Кайрат ЖАПАЕВ назвал «каким-то рейдерским откатом - с вас 30%».

В прошлом году ТОО наняло ИП на проведение уборочной. Все чин чином: провели госзакупки, определили победителя, заключили договор. Но по итогам кампании, подписав 11 октября без проволочек акт выполненных работ на 17 млн тенге, товарищество выплатить их вовремя не смогло.

Темирлан Дуйсембаев: «Мы в минусе, не можем расплатиться с людьми, контрагентами» / Фото пресс-службы НПП

- Они должны были заплатить после того, как продадут семена - из того зерна, которое мы убрали, - рассказывал на заседании руководитель ИП «KAZAKH TIM» Темирлан ДУЙСЕМБАЕВ. - У них не получилось продать. Мы ждали.

Месяц шел за месяцем, пока в феврале 2025 года ТОО не выступило с инициативой заключить с ИП договор совместной деятельности. Суть его была в том, что «Казах тулпары» предоставляет индивидуальному предпринимателю свои земельные участки в селе Осиновка совокупной площадью 507 га. За пользование землей ИП платит ТОО в год 5 млн 666 тыс. тенге, эти деньги списываются с суммы долга. И за три года, на которые и был заключен договор, 17-миллионное обязательство будет погашено.

Договор есть, да не тот

Указанное соглашение родилось при одном руководителе ТОО, а с приходом нового товарищество решило его условия пересмотреть. Аккурат перед началом уборки.

- Новый директор вызывает меня и предъявляет новые условия. В частности, о том, что 30% от всего, что соберем, мы должны отдать им. И на этом разорвать контракт. Мы не согласны, - сообщил Дуйсембаев.

- Почему вы сразу в суд не пошли? И сейчас еще можно истребовать эти 17 млн тенге. Что мешает? - спросил председатель совета по защите прав предпринимателей Арман ШАМЕНОВ.

- Мы были с прежним руководителем на связи постоянно. Он обещал. А сейчас мешает то, что между нами есть договор совместной деятельности: я уже посеял, вложился, у меня уборка. Нельзя же 19 августа прийти и сказать: дай 30%. Это же надо заранее как-то обговаривать, - ответил Дуйсембаев.

Естественно, выслушали и позицию второй стороны. В ней, кстати, тон сразу задал заместитель акима Костанайского района Кайрат АБИШЕВ, сославшись на то, что «Казах тулпары» - фактически государственное предприятие.

Кайрат Абишев сразу отметил, что договор совместной деятельности незаконный / Фото пресс-службы НПП

- Ваш договор совместной деятельности - это никак не договор аренды земли, - подчеркнул он. - В нем можно прописать, кто какие расходы несет и какие доходы получает. А оговаривать какие-то закрепленные платы - неправильно. Неправомерный договор. Любая проверка признает его незаконным.

Примерно в том же русле строил свое выступление и и. о. председателя правления ТОО «Казах тулпары» Рустем БАЙЗИРОВ, который тоже отметил, что, в соответствии с нормами Земельного кодекса РК, товарищество не имело права отдавать землю в аренду. Это первое. И второе - необходимо изменить условия договора о совместной деятельности с тем, чтобы ТОО получило 30% урожая и вернуло семена, выданные ИП для посева.

Рустем Байзиров считает, что ИП должен перед ТОО отчитываться / Фото пресс-службы НПП

- Их 8 мая предоставили в количестве 45 т, рыночная цена была 150 тыс. тенге, мы могли их продать. То есть мы хотим, чтобы они их вернули тоннажом и того же качества. Тогда могли бы за семена около 6 млн тенге долга списать, - говорил Байзиров.

Рыночная цена - это все-таки не конкретная за продажу партии. Интересно, что одной из причин формирования 17-миллионного долга называли как раз то, что товарищество в 2024 году не смогло выручить нужное количество средств за продажу семян.

Худой мир лучше?

- Давайте не будем в юридические вопросы углубляться, это другая плоскость, - предложил Арман Шаменов. - В конце концов, 17 млн они в свое время не взыскали в судебном порядке. Но еще не поздно. Суд примет решение о понуждении заплатить им. Так деньги где?

- В прошлом году урожайность была слабая, около 6 ц/га. Образовался кассовый разрыв. У нас на сегодня 85-90 млн тенге кредиторской задолженности, перед работниками - 25 млн тенге, - ответил Рустем Байзиров.

Шаменов напомнил: на совет собрались, чтобы прийти к какому-то компромиссу и перво-наперво дать ИП нормально убрать урожай, когда каждый погожий день на счету. Что касается договора совместной деятельности, то он на сегодня не признан незаконным и не расторгнут. Новые условия нужно выставлять, обговаривая со второй стороной.

- Предприниматель же говорит, что добросовестно исполнял. У него были прозрачные и понятные обязательства... Договору с предыдущим руководством тоже какая-то медиация предшествовала. Предприниматель не пошел в суд, не написал заявление в прокуратуру. Дайте ему возможность убрать, реализовать, потом пересматривайте условия. Сейчас требования нового руководства выглядят как рейдерский откат... 30% от урожая - это кабальные условия. Предприятие ваше в финансовом плане на коленях стоит. 5,6 млн в год - тоже немаленькие деньги они должны вам заплатить. А этими 30% вы свои 17 млн хотите перекрыть? - высказался замруководителя ДЭР Кайрат Жапаев.

Руководитель ТОО «Казах тулпары» заметил, что, вообще-то, «KAZAKH TIM» уборку ведет, но перед товариществом не отчитывается. Тут же последовал вопрос: а на каком основании индивидуальный предприниматель должен это делать, если в договоре о совместной деятельности оговорен только размер арендной выплаты... И весь спор, как та сказка про белого бычка, чуть не начался снова.

Арман Шаменов рекомендовал завершить уборку и вернуться к процессу медиации / Фото пресс-службы НПП

Однако волей членов совета словопрения прекратили. Постановили (вроде бы с согласия сторон) уборку завершить и попытаться еще раз выстроить отношения на условиях медиации. На данный момент в долгах не только ТОО, о котором говорил заместитель прокурора области. В связи с неоплатой выполненных в 2024 году работ своим контрагентам должен с прошлого года и «KAZAKH TIM».

Опыт этого противостояния, возможно, будет полезен другим предпринимателям.

В ходе заседания корреспондент «НГ» задавал руководителю конезавода вопрос: «Если не дадите ИП работать, кто вам будет убирать?» И главное, за какие деньги.

- Найдем других, - ответил Рустем Байзиров.

А кто-то в зале негромко добавил: «И их кинете».