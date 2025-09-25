Заявление о пропавшем ребёнке поступило в полицию вечером 24 сентября в селе Успеновка Федоровского района. 14-летняя Алмасхан Тилекжан ушла из дома в неизвестном направлении в одной пижаме. Мать девочки сообщила, что дочь с рождения страдает нарушением речи и умственной отсталостью.

На место незамедлительно были стянуты все экстренные службы. По тревоге подняли сотрудников полиции, ДЧС, кинологов со служебными собаками, волонтёров добровольных поисково-спасательных отрядов «Регион 10», «Барс», «ДОС». Также к поиску подключились учителя, представители акимата и жители села. Всего ночью в поисках участвовали около 300 человек, прочёсывая село, прилегающие поля и лесопосадки.

- К пяти часам утра в поисковую операцию были дополнительно привлечены силы из Костаная, Костанайского района и Рудного. По тревоге подняли 100 военнослужащих воинской части 66/97, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Утром к поискам подключилось уже более 500 человек, использовались беспилотные летательные аппараты, задействованы тепловизоры и техника. Операция проходила под личным руководством заместителей начальника Департамента полиции Костанайской области — Нурбола Садена и Аманжола Байзакова.

Около 8 часов утра в двух километрах от села при прочёсывании лесополосы группа из четырёх полицейских заметила девочку. При виде людей она сначала попыталась убежать, но затем остановилась и самостоятельно вышла к сотрудникам полиции. Спустя считанные минуты девочку благополучно вернули её матери.

Ребёнка осмотрели медки: девочка оказалась в полном порядке, переохлаждения и каких-либо телесных повреждений не было.