Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и финансирования терроризма, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Центр станет системой для обмена информацией между странами СНГ. Об этом сообщил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис ЕЛЕМЕСОВ.

Детали

Соглашение о создании центра подписали главы стран СНГ в октябре 2023 года. Основные задачи центра - анализ трансграничных преступных групп, отслеживание перемещения и размещения средств, обмен информацией о мошенничестве, хищении бюджета, налоговых преступлениях и коррупции.

- Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусматривается, – сказал Елемесов.

Соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Как будет работать система

В АФМ объяснили, что система будет действовать по стандартному принципу: каждая страна направляет запросы и получает ответы. В центр будут поступать аналитические и обобщённые данные по трансграничным рискам отмывания доходов и финансирования терроризма.

- Центр будет консолидировать от стран-участниц лишь ту открытую информацию, которую получают от этих стран-участниц, касательно актуальных рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма, – пояснил зампред Агентства.

Государственные секреты, банковская тайна или персональные данные в систему не передаются.

- Что касается государственных секретов или банковской тайны, либо же персональных данных, то такая информация в центр не передаётся. Ответственность предусмотрена национальными законодательством соответствующих стран, – добавил Елемесов.

Кто оператор системы

Программно-аппаратный комплекс предоставляет Российская Федерация, поэтому она определена оператором системы. Но, как подчеркнули в АФМ, решения и контроль за деятельностью будут находиться в руках общего Совета, куда входят представители всех стран-участниц.

Все страны-участницы будут иметь равный доступ, и для получения этой информации запросы не требуются. Оператор выполняет лишь техническую функцию по сопровождению и бесперебойной работе системы, – отметили ли в АФМ.

Финансирование кибератак

Депутат Ерлан Саиров заявил, что в первом квартале 2025 года в Казахстане зафиксировано 965 миллионов кибератак. Он отметил, что такие атаки кто-то финансирует, возможно, за счёт тех самых преступных доходов, которые пытаются отследить. Саиров спросил, как новое соглашение поможет в борьбе с подобными угрозами.

Женис Елемесов ответил, что центр будет "подсвечивать" такие ситуации:

- Если международный центр видит, что межстрановые транзитные транзакции имеют определённые риски, как раз таки этот центр создаётся для проведения анализа этих операций, и их задача - "подсвечивать" каждому государству соответствующие риски, – объяснил он.