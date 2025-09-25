Овощеводы Костанайской области потеряли половину урожая. Паводок смыл насыпь на реке Тобол, без притока воды стали пересыхать старицы, используемые для орошения полей. Бьют тревогу и дачники – уровень воды в реке заметно упал, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Скриншот из видео 31 канала

Раньше под этим мостом была насыпь – осталась от переправы, которую смыло паводком. Вода перестала задерживается в старицах, откуда овощеводы берут воду на полив. Ситуацию не спасает даже сброс воды с водохранилищ.

"Вода поднимается на два-три дня, дамба не держит, она уходит и всё. Все старицы, откуда поливали, все высохли. На будущий сезон, если воду не будут скидывать, нам поливать нечем будет", – отметил помощник руководителя крестьянского хозяйства Ербол Есенболов.

Из-за такого полива картофеля собрали в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Страдают и дачники. Садовое общество "Дорожник" и поля овощеводов разделяет река Тобол.

В палате предпринимателей отметили, что о проблеме знают.

"В прошлом году была проблема с паводком, земли овощеводов, которые занимались орошением, ушли под воду. Крестьяне потерпели большие убытки, в этом году – противоположность", – отметил директор палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий Кукоба.

В управлении природных ресурсов объяснили, что паводком унесло старую дорогу прежней переправы, которая служила подпором для воды. Из-за этого снизился уровень реки на отрезке от моста до гидроузла.

"Всем сельхозтоваропроизводителям можно поставить насосное оборудование, чтобы перекачивать воду из основного русла реки в свою старицу для работы всасывающего оборудования, это одно из решений", – сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Виктор Мухамеджанов.

Целесообразно ли восстанавливать подпор, сейчас думают компетентные органы. Если и решат вернуть насыпь на прежнее место, это займёт не один год. В прошлом году овощеводы понесли убытки из-за паводка и не получили компенсацию. Если воду им не вернут, они окажутся на грани разорения.