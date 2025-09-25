Сложностей, связанных с оборотом твердых бытовых отходов, в Костанайской области столько, что природоохранный прокурор Дамир АИШЕВ назвал их «основной экологической проблемой региона». На брифинге 24 сентября привел подтверждающие данные.

- За 2023 год на территории области космическим мониторингом выявлено 436 несанкционированных свалок. Местные исполнительные органы отчитались о ликвидации всех их. Однако фактически ситуация была иная – 134 стихийные свалки были устранены только на бумаге, - рассказал Аишев.

Прокуратура внесла представление в департамент экологии области. На данный момент совместными усилиями добились, что местные исполнительные органы ликвидировали пока 89 свалок из тех самых 134 (67%).

Не меньше проблем и в деятельности официальных полигонов твердых бытовых отходов. Их в области 239, но лишь 15 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта санитарным правилам. Это официальные данные департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

- В Алтынсаринском районе оператор полигонов ТБО ГКП «Көмек-Алтын» с января 2023 года вообще осуществляет деятельность без экологического разрешения, - привел пример Дамир Аишев.

- Понятно, что сегодня никто не пойдет на то, чтобы такие полигоны закрыть - мусор же куда-то из населенных пунктов централизованно надо вывозить. Но они при этом по закону однозначно работать не имеют права. Что делать? - задала вопрос корреспондент «НГ».

- Комплексные усилия нужны - контролирующих органов, местной власти, наши, - ответил прокурор. - Эти моменты отражены в программе «Таза Казахстан» до 2029 года. Проводятся в нашей области планомерные работы, чтобы привести эти полигоны в соответствие с законодательными нормами. Конечно, это работа не одного дня. Будем по-чеховски, «по капле» добиваться нужного результата.

