По факту ухода из Рудненского центра оказания социальных услуг женщины 1958 года рождения и мужчины 1990 года рождения сотрудники полиции совместно с волонтёрами оперативно провели поисковые мероприятия, сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области.

"Оба гражданина были установлены и возвращены в учреждение. Угроз их жизни и здоровью на момент обнаружения не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, женщину нашли недалеко от центра города, а мужчину - на дороге по направлению к Костанаю, рядом с Рудным.

Напомним, 34-летний мужчина и 67-летняя женщина покинули центры оказания специальных социальных услуг №№ 1 и 3 в начале этой недели. Ориентировки пропавших опубликовал поисковый отряд "Регион 10".