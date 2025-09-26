Ушедших из интерната в Рудном мужчину и женщину нашли
26 сентября 2025, 10:01 | Государство
По факту ухода из Рудненского центра оказания социальных услуг женщины 1958 года рождения и мужчины 1990 года рождения сотрудники полиции совместно с волонтёрами оперативно провели поисковые мероприятия, сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области.
"Оба гражданина были установлены и возвращены в учреждение. Угроз их жизни и здоровью на момент обнаружения не зафиксировано", - отметили в ведомстве.
Как пояснили в пресс-службе, женщину нашли недалеко от центра города, а мужчину - на дороге по направлению к Костанаю, рядом с Рудным.
Напомним, 34-летний мужчина и 67-летняя женщина покинули центры оказания специальных социальных услуг №№ 1 и 3 в начале этой недели. Ориентировки пропавших опубликовал поисковый отряд "Регион 10".
Последние новости
25.09.25 19:01 Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям Костанайской области требуются считанные дни. Но - сухие!
25.09.25 17:15 Сменить коней на переправе... -…попробовало ТОО «Казах тулпары», которому нечем отдавать признанные им долги
25.09.25 16:22 «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О чем спорили депутаты Костанайского облмаслихата перед завтрашней сессией
25.09.25 15:34 А был ли бизнес? - Кому потерпевшие в деле о мошенничестве на 200 млн переводили деньги, выясняли в суде Костанайской области
25.09.25 14:53 «Ликвидация - на бумаге». О мнимом улучшении ситуации со стихийными свалками в Костанайской области рассказали в прокуратуре
25.09.25 11:42 Первенство Казахстана по шашкам стартовало в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.