Такой вывод сделала специализированная природоохранная прокуратура. Она проанализировала деятельность учреждений лесного хозяйства с 2023 года, то есть уже после того, как в 2022 году из-за масштабного пожара в Аманкарагайском бору объявлялась ЧС.

Тогда огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на сумму более 18 млрд тенге. Сгорели жилые дома в двух поселках, пострадал малый бизнес, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге. На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство тогда затратило свыше 2,5 млрд тенге, ведь для тушения пожара привлекалась даже авиация.

Официальная причина возгорания - искры из выхлопной трубы трактора, который что-то вез бригаде лесозаготовителей, работавших в лесу в период сильной жары с ветром. Погодные условия соответствовали 5-му классу пожарной опасности, когда не то что работа, а просто посещение леса запрещено.

Последствия того пожара для природы до сих пор полностью не ликвидированы. Однако практика допуска на работы в лесу частных лесозаготовителей в запрещенные периоды процветает.

- Изучением сведений журналов «Вывозки лесной продукции по пропускам» выявлено 1 803 фактов работы частных лесозаготовителей в запрещенные периоды, - сообщил на брифинге 24 сентября природоохранный прокурор Костанайской области Дамир АИШЕВ, - в Семиозерном управлении лесного хозяйства таких фактов 1 702, в Басаманском УЛХ – 101. При этом никто из частных лесозаготовителей ответственность по ч. 1 ст. 367 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах) не понёс. Администрациями лесных учреждений эти правонарушения укрыты от учёта. По нашему представлению виновные привлечены к установленной ответственности. Кроме того, по результатам прошлогодней прокурорской проверки специальными прокурорами было возбуждено дело в отношении руководства Басаманского лесхоза по факту получения и дачи взяток. Виновные лица осуждены судом.

Фото из архива "НГ"



