С 1 января 2026 года, со вступлением в силу нового Налогового кодекса в Казахстане, больше не будет плановых налоговых проверок. Об этом сообщил руководитель управления налогового аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов Даурен Нургожаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По словам руководителя управления, государство откажется и от прежней системы категорирования бизнеса по уровням риска.

"Мы переходим от формального деления к рискориентированному подходу и анализу данных", - отметил Нургожаев.

Как было раньше

Для проверок применялся определенный ряд критериев с использованием системы рисков. Формировался список, который за последние годы составлял порядка 1000 налогоплательщиков в год. Этот список публиковался, налогоплательщиков предупреждали за месяц.

Как стало

Ключевые изменения:

плановые проверки отменяются навсегда;

останутся только внеплановые проверки - по конкретным основаниям и критериям, подтверждённым системой управления рисками;

решение о каждой внеплановой проверке будет санкционироваться центральным аппаратом Комитета госдоходов;

взаимодействие с налогоплательщиками переводится в онлайн - от направления документов до получения результатов проверки. На бумаге останется только вручение предписания.

"Наша цель - снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес. Количество проверок увеличиваться не будет", - подчеркнул Нургожаев.

По его словам, сейчас разворачивается интегрированная система налогового администрирования, объединяющая ранее разрозненные информационные системы.

"Мы переходим на более точечные проверки: чем больше информации у нас есть, тем точнее мы отбираем и выходим на проверки", - сказал Нургожаев.

Он добавил, что налоговики будут применять гибридный подход - аналитику информационных систем вместе с инструментами искусственного интеллекта.