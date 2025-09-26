Указом Главы государства Мурат Нуртлеу назначен помощником Президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Он освобождён от должности заместителя премьер-министра - министра иностранных дел, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Мурат Нуртлеу. Фото: пресс-служба МИД

Мурат Нуртлеу - выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби. Карьеру начал в 1998 году референтом, атташе Службы государственного протокола МИД Казахстана. До 2007 года работал в системе Министерства иностранных дел.

С 2007 по 2011 год был заместителем руководителя и руководителем аппарата Сената. В 2011 году стал послом по особым поручениям, позже возглавив департамент Азии и Африки МИД.

С 2011 по 2014 год занимал должность советника-посланника в постоянном представительстве Казахстана в Женеве. С 2014 по 2016 год работал в Администрации Президента заместителем заведующего центром внешней политики.

С 2016 по 2019 год - посол Казахстана в Финляндии, посол в Эстонии по совместительству.

В 2019 году назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева. В 2021 году стал заместителем руководителя Администрации Президента. Во время январских событий 2022 года был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Позже занял пост руководителя Администрации Президента.

3 апреля 2023 года Президент назначил Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра – министром иностранных дел.

Фейки о задержании главы МИД

4 сентября в некоторых СМИ появилась информация о задержании заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о задержании Мурата Нуртлеу.

"Новость о задержании министра иностранных дел не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", - заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Центр по борьбе с дезинформацией также опроверг новость о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Там напомнили, что "за распространение ложной информации и содействие её распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной".

КНБ выступил с заявлением, в котором сказано, что информация о якобы имевшем место задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ не соответствует действительности.

Сам Мурат Нуртлеу 8 сентября появился в Доме правительства и назвал ложью и абсурдом новость о своём "задержании".