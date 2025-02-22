Речь о карабалыкчанине Миршате САРСЕНБАЕВЕ. Его задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в телеграм-канале POLISIA.KZ. Задержание блогера подтвердила также адвокат Снежанна ЖУКОВА.

Миршат Сарсенбаев/ Фото из архива "НГ"

Полиция сообщает, что, якобы, блогер шантажировал и вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере, угрожая компроментирующим видео.

- В ходе оперативных мероприятий при координации прокуратуры блогер задержан с поличным, - сообщают правоохранители. - В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге. По факту вымогательства начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.

Адвокат Снежанна Жукова рассказала "НГ", что ранее Сарсенбаев давал показания в качестве свидетеля с правом на зашиту.

- Он сообщил мне, что в его доме провели обыск, в его машине, - рассказала Жукова. - Я спросила - вам показали постановление суда об обыске? Он ответил - нет. Изъяли его банковские карточки, компьютер и телефон. Миршат приехал в мой офис для консультаций, мы вызвали сотрудников полиции и сделали заявление о незаконных действиях правоохранителей. После он остался ночевать у родителей в Костанае. А поздно вечером его вместе с супругой задержали. Причем без основания - не предоставив никакого документа. Он был свидетелем, имеющим право на защиту, как можно было его задерживать?!