На одном из последних заседаний в специализированном межрайонном уголовном суде смотрели кино. На кадрах, которые снимали сотрудники полиции, запечатлены обыски как самого блогера, так и его жилища. Самыми внимательными зрителями оказались адвокаты подсудимого, которые оставили несколько отзывов на просмотренное.

Фото из архива "НГ"

Напомним, блогера из Карабалыка Миршата САРСЕНБАЕВА обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Если вина будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрики ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube «Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева», который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге. Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия. Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у директора птицефабрики, депутата областного маслихата Кайрата Маишева, 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

На кадрах видно, как Миршата Сарсенбаева обыскивают на выходе из магазина. Следователь зачитывает постановление о личном обыске. Из карманов достают телефон, носовой платок. В бумажнике находят около 100 000 тенге и банковские карты. Все опечатывают и изымают.

На кадрах в телевизоре запечатлено содержимое карманов блогера / Фото Георгия Говорова

- Обращу внимание суда, что при личном обыске у Сарсенбаева изымают 9 купюр номиналом "10 000 тенге" и несколько купюр номиналом "2 000 тенге" и "1 000 тенге", - заметила адвокат Эльмира САНКАЕВА. - При этом по делу проходят денежные средства достоинством 20 000 тенге в количестве 750 штук. Здесь возникает вопрос о том, что по закону изымаются только те предметы,которые имеют значение по настоящему уголовному делу. Изъяты при личном обыске вещи не имеют никакого отношения к делу. Они в последствии были возвращены владельцу, хоть и с определенными сложностями.

Также обыск прошел в доме блогера. Следователи прошлись по всем комнатам и изъяли компьютеры и телефоны. На кадрах слышно, как Сарсенбаев возмущен тем, что изымают не только его личные вещи, но и технику, которой пользуются его супруга и дети.

- Наш подзащитный, как отчетливо запечатлено на видео обыска, несколько раз просил вызвать его адвоката, в чем ему было отказано, - отметила адвокат Снежанна ЖУКОВА.

Прокурор интересовался - зачем в доме Сарсенбаева металлоискатель? Блогер пояснил, что это его металлоискатель, но когда купил - не помнит.

Вопросы у защиты оказались к составу участвовавших в обыске дома понятых.

- В протоколе допроса во-первых не указаны все лица, которые присутствуют в ходе обыска, - отметила Санкаева. - Также я бы обратила на перечень понятых - указаны два человека. Если обратить внимание на лицо, которое на видео одето в дубленку и шапку - это мужчина, который не входит в состав перечисленных понятых. Поэтому мы бы хотели вызвать в суд тех, кто участвовал в обыске, чтобы установить личность этого мужчины. И обращаю внимание на то, что время в протоколе обыска не соответствует времени проведения следственного действия.

Кроме того, родственник блогера Миржан ЖУМАГАЗЫ, который в суде участвует в качестве общественного защитника, обратил внимание на другую деталь списка участников обыска.

Миржан Жумагазы просит допросить акима Карабалыка в качестве свидетеля / Фото Георгия Говорова

- В протоколе обыска дома указан среди присутствующих Байкамов Р.К., есть его подпись, но на видео его нет, - отметил Жумагазы. - Это заместитель акима Карабылака Рустам Байкамов. Ныне он аким поселка. В протоколе он есть и на каждом листе есть его подпись. Но на видео обыска его нет.

Защита попросила вызвать в суд акима Карабалыка для дачи показаний. Суд эти ходатайства удовлетворил. Его, как и других понятых, допросят ближе к концу судебного следствия.