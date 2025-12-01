Жилье для самостоятельной жизни необязательно должно быть большим. Компактная квартира-студия или однушка даже лучше, поскольку не будет требовать много времени на уборку, что особенно важно для тех, кто прежде сам не жил. Актуальна она для студентов, пар без детей, занятых работой или одиноких людей.

Тем, кому нужна такая квартира Астана купить ее предлагает в одном из ЖК компании BI Group. Застройщик реализует проекты комфортного жилья в разных районах города. BI Group стабильно входит в ТОП-1 застройщиков страны по объемам строительства и количеству сданных объектов, подтверждая статус одного из самых надежных девелоперов не только столицы, но и всего Казахстана.

Чем выделяется квартира-студия

Это современный вариант планировки жилья, где нет стен и дверей между помещениями (помимо санузла, который отделен от общего пространства). В такой планировке есть как свои плюсы, так и минусы, которые стоит учитывать.

В числе преимуществ стоит назвать такие:

возможность менять планировку помещения, используя для зонирования перегородки и мебель;

ощущение свободного пространства благодаря отсутствию стен;

экономия денег, поскольку для такого компактного помещения не нужно много мебели и вещей.

Еще одним преимуществом являются большие окна, благодаря которым в квартиру поступает много солнечного света, обеспечивая естественное освещение.

Что же касается минусов, то для кого-то они будут в отсутствии возможности уединиться или сменить обстановку, поскольку кухня, спальня и гостиная находятся в одном помещении.

Чем хороша однокомнатная квартира

В однушке, в отличие от студии, больше стен, поскольку кухня и комната отделены друг от друга.

Еще одним преимуществом является возможность закрыть дверь на кухню или в комнату, чтобы шумы и запахи не мешали остальным. Кроме того, это создает больше возможностей для организации личного пространства.

Чтобы выбрать подходящий вариант жилья, обращайтесь в BI Group. Заходите на сайт компании и знакомьтесь с предложениями самостоятельно или закажите звонок — менеджер с вами свяжется и ответит на все вопросы.

На правах рекламы