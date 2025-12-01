Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. Биометрия будет собираться во всех пунктах пропуска, где имеется техническая возможность.

На первом этапе обязательная сдача биометрических данных предусмотрена для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих через московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через автомобильный грузопассажирский пункт «Маштаково» в Оренбургской области.

От прохождения биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций вместе с семьями.

С 30 июня в РФ вступили новые правила пересечения границы. В посольстве РК в РФ пояснили, что заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.