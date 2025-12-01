Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для казахстанцев
В России вступили в силу новые правила въезда для граждан Казахстана и других иностранцев. С 1 декабря начала действовать экспериментальная система сбора биометрических данных при пересечении госграницы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. Биометрия будет собираться во всех пунктах пропуска, где имеется техническая возможность.
На первом этапе обязательная сдача биометрических данных предусмотрена для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих через московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через автомобильный грузопассажирский пункт «Маштаково» в Оренбургской области.
От прохождения биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций вместе с семьями.
С 30 июня в РФ вступили новые правила пересечения границы. В посольстве РК в РФ пояснили, что заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.
