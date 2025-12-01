По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 декабря, днём на севере области ожидаются небольшие осадки, гололёд. В среду, 3 декабря, ночью на севере, западе и востоке снег, метель, гололёд, днём – смешанные осадки. В ночные и утренние часы в ближайшие двое суток затруднять движение по дорогам будет туман.

В Костанае во вторник по прогнозу – небольшие осадки, гололёд, туман. В среду – снег, метель гололёд.

- Во вторник ночью по области будет 2-7 градусов мороза,- сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут -1…+4 °С. В ночь на среду ожидаем 0…-5 °С, днём 0…+5 °С.

В Костанае показатели температуры будут следующими. Во вторник: ночью -2…-4 °С, днём 0…+2 °С. В среду: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, в среду на севере, западе и востоке области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

Как пояснила Эльмира Конысбай, в прошедшем ноябре температура воздуха была выше нормы на 2 градуса. Прогнозируется, что и декабрь продемонстрирует такое же отклонение – на 1-2 градуса. Количество осадков в декабре ожидается в пределах нормы.

Фото Игоря НИДЕРЕРА